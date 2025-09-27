بزشكيان يؤكد على استعداد ايران لتطوير التعاون مع الكويت في جميع المجالات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان خلال لقائه ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، صباح الجمعة على هامش اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك، اعتبر الرئيس بزشكيان تطوير العلاقات مع الدول الإسلامية والدول المجاورة، ودعم وحدة أراضي الدول وسيادتها، من السياسات المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأكد على أهمية تعزيز العلاقات والتعاون بين إيران والكويت، قائلاً: نحن على استعداد لتطوير التعاون مع دولة الكويت الصديقة والشقيقة في جميع المجالات، ونعتقد أن توسيع نطاق التواصل إلى أقصى حد ممكن يصب في مصلحة البلدين والشعبين.

وأكد أن الوحدة والتقارب بين الأمة الإسلامية من ضروريات العصر، وأضاف: "استنادًا إلى التعاليم الدينية ووصية نبي الإسلام (ص)، نؤمن بأن المسلمين إخوة، وأن أي اختلاف في الرأي والذوق فيما بينهم يجب أن يُحل بالحوار والود، ومن واجبنا تعزيز الوحدة والتماسك في الأمة الإسلامية، ومساعدة بعضنا البعض على النمو والتقدم من خلال تطوير التواصل والتعاون في القطاعات الاقتصادية والسياسية والعلمية والتقنية والتخصصية، وتوفير الأمن والرخاء والسلام لشعبنا وجميع الشعوب الإسلامية".

واعتبر الرئيس الإيراني إثارة الفتنة والانقسام في العالم الإسلامي المحور الرئيسي لسياسات الأعداء ضد الأمة الإسلامية، وصرح قائلاً: إن الإجراءات الأخيرة للكيان الصهيوني في المنطقة، وخاصةً مهاجمة عدد من الدول الإسلامية، أدت على الرغم من نواياه الشريرة، إلى مزيد من التقارب والتعاطف في المنطقة، حتى أن بعض الدول التي كانت إلى جانب هذا الكيان حتى الأمس تُعرب الآن عن كراهيتها واشمئزازها من إجرامه.

وأكد أن استمرار بقاء الكيان الصهيوني وحياته يعتمدان على إثارة الحروب والفوضى والجريمة في المنطقة، وقال: إن هذا السلوك اللاإنساني، المخالف لجميع المعايير القانونية والدولية، قد كشف عن حقيقة هذا الكيان، وبالتالي، يجب على الدول الإسلامية بذل كل ما في وسعها لمنع هذه الجريمة الصهيونية وإنقاذ شعب غزة المظلوم.

كما أشار الرئيس الإيراني إلى الأجواء الكاذبة التي خلقتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وبعض حلفائهما الغربيين ضد البرنامج النووي السلمي الإيراني، قائلاً: "كما أكدنا مرارًا، لم نسعَ قط إلى صنع أسلحة نووية، وبرنامجنا النووي السلمي مخصص للاستخدام في الطب والصناعة والزراعة وغيرها من الاحتياجات الأساسية لشعبنا. لقد حاولنا مرارًا وتكرارًا وبحسن نية حل المشكلات في هذا الصدد بالتواصل مع المنظمات الدولية ذات الصلة، لكن المشكلة تكمن في أن الكيان الصهيوني وداعميه ليس لا يسعون إلى حل المشكلة فحسب، بل يبحثون أيضًا عن ذريعة لإثارة الفوضى في المنطقة".

وفي هذا اللقاء، نقل الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي العهد الكويتي تحيات أمير الكويت للرئيس الايراني وأشاد بالنهج المبدئي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في تطوير العلاقات مع الدول الإسلامية والجوار، وصرح انه على الرغم من كل جهود إيران للتقارب وإرساء الأمن والاستقرار، إلا أن الكيان الصهيوني للأسف قد وتّر الوضع في المنطقة، وأثار عدوانه على مدى 12 يومًا على الجمهورية الإسلامية الإيرانية قلق جميع دول المنطقة؛ وهذه التطورات تُظهر أن هذا الكيان لا يعرف حدودًا لهذه الأعمال العدوانية في المنطقة.

وأكد ولي عهد الكويت اهتمام بلاده بتعزيز وتطوير العلاقات والتعاون مع إيران وحل القضايا الثنائية من خلال المزيد من التفاعل والحوار بين كبار المسؤولين في البلدين، وقال: "لدينا ثقة كاملة في حكمة مسؤولي الجمهورية الإسلامية الإيرانية لحل القضية النووية وإطفاء جذوة التوتر في المنطقة، وبينما ندعم نهج إيران في تعزيز العلاقات الإقليمية، وخاصة بين الدول الإسلامية، فإننا نعلن استعدادنا في هذا الصدد".

كما أعرب الشيخ صباح خالد الحمد الصباح عن تقديره لدعوة الرئيس بزشكيان لأمير الكويت لزيارة طهران، مؤكدًا أن خطط هذه الزيارة قيد التنفيذ، معربا عن امله بحصول الزيارة واجراء المحادثات بين كبار المسؤولين في البلدين في طهران في المستقبل القريب.

/انتهى/