السيد الحوثي: الشهيد حسن نصر الله كابوسا للصهاينة..مطلب نزع سلاح المقاومة أميركي إسرائيلي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي قال في كلمة له في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيد حسن نصر الله: سماحة شهيد الإسلام والإنسانية السيد حسن نصر الله حاضر في وجدان الأمة والإنسانية، وحاضر بالنتائج الكبرى التي حققها الله على يديه وهو من القادة التاريخيين النادرين

واضاف السيد الحوثي: كان السيد نصر الله صمام أمان للمنطقة في مواجهة مشروع "الشرق الأوسط الجديد".

واشار السيد الحوثي انه بعد النصر الكبير الذي تحقق للبنان وللأمة عام 2006 سقط مشروع "الشرق الأوسط الجديد"، مضيفا: ما حصل في مرحلة ما بعد انتصار عام 2006 في لبنان من أزمات وقفت خلفه قوى مرتبطة بالولايات المتحدة

وتابع السيد الحوثي:السيد الشهيد حسن نصر الله رضوان الله عليه كان ولا يزال رعبا وكابوسا حقيقيا للصهاينة لأكثر من 4 عقود، صرخة السيد نصر الله "إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت" مثّلت هاجساً للكيان الصهيوني، مؤكدا ان صوت السيد نصر الله كان صدى لعمل عظيم لم يشهد له التاريخ المعاصر مثيلاً، وما حققه السيد الشهيد والمقاومة وبيئتها الحاضنة للأمة هو شيء عظيم.

واضاف السيد الحوثي: ثبت الآن وبوضوح أن العدوان الإسرائيلي يستهدف كل الأمة بكلها من دون استثناء، مؤكدا ان حزب الله يحمل الراية وهو جزء من أمة ثابتة ومستمرة في جبهاتها وهو ليس وحيداً، وما يجري يثبت أن خيار المقاومة هو خيار صحيح لأنه الخيار الوحيد البديل عن الاستسلام.

وقال السيد الحوثي: مطلب نزع سلاح المقاومة أميركي إسرائيلي هدفه إزالة أي عائق أمام السيطرة على الأمة، مؤكدا: من حقنا امتلاك أي نوع من السلاح الرادع وهو ليس المشكلة بل المشكلة تكمن في عدم امتلاكه.

ولفت السيد الحوثي إلى ان معظم الدول رفعت من مستوى إنفاقها العسكري بينما نحن الأمة التي يستهدفها العدو الإسرائيلي يُطلب إلينا نزع سلاحنا.

وقال السيد الحوثي: خطابات الأمم المتحدة ركزت على الحق الفلسطيني والإجرام الإسرائيلي لكن ليس هناك إجراءات عملية لوقف ذلك، مضيفا: عار على الأمم المتحدة استقبال نتنياهو الذي تبجح بجرائمه أمام العالم.