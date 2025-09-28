اللواء موسوي يلتقي قائد الحرس الثوري: القوات المسلحة جاهزة لمواجهة أي عدوان محتمل

أفات وكالة مهر للأنباء، التقى اللواء أمير موسوي، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، باللواء محمد باكبور، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، وتباحثا في مسائل عدة.

وقال اللواء موسوي في هذا اللقاء: "إن الانتصارات العظيمة والإنجازات الباهرة للقوات المسلحة، وخاصة الحرس الثوري الإيراني والباسيج، تُظهر أن استراتيجية الردع الفعال والرد القوي والشجاع والساحق على التهديدات استراتيجية فعّالة".

وأكد أن تعزيز وتحديث وتحديث أنظمة ومعدات الدفاع في البلاد قد اتخذ منحىً جيدًا، وقال: "القوات المسلحة على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تهديد أو عدوان محتمل".

وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة: "إن وحدة الجيش والحرس الثوري الإيراني هي العامل الذي يهزم العدو، ويضمن حماية استقلال إيران وأمنها القومي وسلامة أراضيها، والحفاظ على مبادئ الثورة الإسلامية".

