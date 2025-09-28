القائد العام للجيش: سنتعامل بحزم مع أي عمل خاطئ من العدو

أفادت وكالة مهر للأنباء، أشار العميد أمير حاتمي، القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في حفل ختام الدورة العسكرية المشتركة الثالثة والعشرين لطلاب جامعات ضباط الجيش، والتي أقيمت بالتزامن مع أسبوع الدفاع المقدس في مركز تدريب شهداء القوات البرية الأول، إلى مهمة القوات المسلحة وقال: إن القوات المسلحة، وخاصة جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لديها مهمة بالغة الأهمية لحماية وصيانة استقلال جمهورية إيران الإسلامية وسلامة أراضيها ونظامها المقدس.

وفي كلمته أمام طلاب الضباط الحاضرين في الحفل، قال: "لقد اخترتم الانضمام إلى الجيش في وقتٍ حرجٍ هدد فيه العدو، بخياله الساذج وحساباته الخاطئة، أمن البلاد وسلامة أراضيها واستقلالها ونظامها الإسلامي. ولكن في النهاية، انهزم أمام صمود الشعب الإيراني العظيم وقواته المسلحة . لقد خيبت القوات المسلحة، بدعم الشعب والقيادة الحكيمة للقائد الأعلى للقوات المسلحة (مد ظله العالي)، آمال العدو في تحقيق أهدافه غير المشروعة وفرضت عليه الهزيمة، وانتصر الشعب الإيراني العظيم".

وأكد العميد حاتمي على جاهزية القوات المسلحة الدائمة، قائلاً: "إن جاهزية القوات المسلحة الدائمة قيّمة للغاية. نحن نراقب العدو باستمرار وسنتعامل بحزم مع أي تجاوزات من جانبه".

