إيران وإريتريا تؤكدان على مواجهة العقوبات الأحادية وغير القانونية والتعاون في المحافل الدولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك خلال اللقاء بين وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، مع وزير خارجية إريتريا عثمان صالح محمد، يوم السبت، على هامش اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك.

وخلال هذا اللقاء، استعرض الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات التي تهم البلدين، كما ناقشا التطورات الإقليمية والدولية.

وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية لمواجهة التحديات المشتركة التي يواجهها العالم الإسلامي، لا سيما الخطر غير المسبوق الناجم عن المطامع واثارة الحروب التي يمارسها الكيان الصهيوني، وشددا على ضرورة اتخاذ الدول الإسلامية والمجتمع الدولي إجراءات عاجلة وشاملة لوقف الإبادة الجماعية ومحاسبة قادة هذا الكيان ومعاقبتهم.

كما أكد الاجتماع على أهمية تعزيز التعاون بين دول الجنوب النامية في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية، ومواجهة العقوبات الأحادية وغير القانونية، والتعاون في المحافل الدولية، وخاصة مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة، وتنسيق المواقف في مجموعة أصدقاء ميثاق الأمم المتحدة والمنظمات المماثلة.

