نواب مجلس الشورى الاسلامي: إيران لن تستسلم، ولن ترضخ للضغوط

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح عباس كودرزي، المتحدث باسم هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي، للصحفيين على هامش جلسة اليوم، الأحدـ، تفاصيل الجلسة المغلقة للمجلس، قائلاً: "بناءً على طلب مجموعة من أعضاء مجلس الشورى الإسلامي، عُقدت اليوم جلسة مغلقة بتصويت أغلبية الأعضاء".

وأضاف: "في هذه الجلسة، التي استمرت قرابة ساعتين، قدّم رئيس وأعضاء المجلس، بالإضافة إلى بعض رؤساء اللجان المتخصصة، وجهات نظرهم بشأن القضايا الراهنة في البلاد.

وتابع: من القضايا المهمة التي تمت مناقشتها اليوم مسألة إعادة فرض العقوبات (SNAPACK)؛ والمجال الذي تستهدفه هذه الآلية بشكل أساسي هو التماسك الاجتماعي، والترياق الذي يُعالجه هو الوعي العام والإعلام، وزيادة الوعي؛ وفي هذا الصدد، يعتقد رئيس مجلس الشورى الإسلامي والنواب بالإجماع أن إعادة فرض العقوبات (SNAPACK) هي قدرة لا يمكن استخدامها لعدم وجود خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، وعندما لم تلتزم الأطراف بالتزاماتها وتصرفت على نحو مخالف لالتزاماتها، اختفت هذه القدرة تلقائيًا، ولكن هذه العملية، وهي عملية غير قانونية وغير مبررة، تمت تفيعلها على أي حال من قبل الدول الأوروبية.

وأوضح المتحدث باسم هيئة رئاسة مجلس الشورى أن الولايات المتحدة هاجمت إيران في انتهاك لقواعد معاهدة حظر الانتشار النووي، وأن الدول الأوروبية انتهكت تعهداتها، وقال: لقد قامت الجمهورية الإسلامية ببناء الثقة اللازمة، وسعت الجمهورية الإسلامية إلى بناء ثقة عامة في النظام الدولي تتجاوز ما هو المعتاد. ومع ذلك، وبالنظر إلى طبيعة الكيان الصهيوني، الإرهابي بطبيعته، والذي يُشكل عقبة أساسية أمام السلام الإقليمي، فقد اتخذوا إجراءات، واليوم أصبح واضحًا وجليًا لجميع دول المنطقة أن وجود الكيان الصهيوني في المنطقة لا يُشكل تهديدًا لإيران، بل للمنطقة بأكملها، وهم في الواقع يُقرون بهذه المسألة.

لا يُمكن لآلية "سناب باك" أن تُلحق الضرر بمصالحنا

وقال كودرزي: الآثار النفسية لآلية "سناب باك" تتجاوز بكثير ما يُراد لها أن تكون فعّالة على الصعيدين الاقتصادي والميداني ولا يُمكنها أن تُلحق الضرر بمصالحنا على الصعيدين الميداني والاقتصادي، مُضيفًا: "بسبب عودة القرارات، تُفرض عقوبات على 112 فردًا وكيانًا، ولكن بسبب العقوبات الأحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة، تُفرض عقوبات على حوالي 2000 فرد وكيان. لذلك، فإن الآثار النفسية لآلية "سناب باك" تتجاوز بكثير ما يُراد لها أن تكون فعّالة على الصعيدين الميداني والاقتصادي.

لقد قاوم الشعب الإيراني وسيواصل الصمود بكل قوته

وأضاف النائب: "لقد قاوم الشعب الإيراني وسيواصل الصمود بكل قوته، وإيران ليست دولة تستسلم، ولن ترضخ للضغوط، بل ستدافع عن مصالحها الوطنية بكل قوة. إذا ارتكب أعداء إيران أدنى خطأ، فسيكون رد الجمهورية الإسلامية الإيرانية أشد ردا ويجعل العدو يندم".

وأكد كودرزي أن الأعداء لديهم أطماع، قائلاً: "يقولون إن على إيران التوقف عن التخصيب، أي أنهم يريدون سلب حق الحياة من الشعب الإيراني؛ ويقولون أيضًا إن على إيران التخلي عن قدراتها الصاروخية، بينما إزالة الصواريخ من القدرة الدفاعية للجمهورية الإسلامية يعني الاستسلام للشعب الإيراني. ويطالبون إيران بوقف أنشطتها الإقليمية، أي عزل نفسها؛ لذا، فإن الاستجابة الإيجابية لمطالب أمريكا تعني الاستسلام، بينما أثبتت الجمهورية الإسلامية الإيرانية دائمًا أنها لا تستسلم وستقاوم المطالب المبالغ فيها".

وأضاف: اليوم أصبح خطر الكيان الصهيوني على المنطقة برمتها واضحا، وكل دول المنطقة أدركت أن هذه الحرب التي شنتها إسرائيل في المنطقة هي حرب وجودية، ويجب أن نقف ضدها بكل قوتنا.

/انتهى/