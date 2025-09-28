 الدفاع المدني بغزة: الاحتلال يمنع وصول الوقود ويُهدد بتعطيل خدمات الإنقاذ

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المغير في تصريح صحفي، إن الاحتلال يتعمد تعطيل العمل الإنساني من خلال حرمان الدفاع المدني من الحد الأدنى من الوقود، مما يُهدد بتقليص حاد في الخدمات المقدمة للمدنيين، ويضاعف المخاطر على حياة السكان المحاصرين.

وأوضح أن ما تبقى من كميات الوقود المتوفرة لا تكفي سوى لتنفيذ عدد محدود جدًا من المهام، قد لا تتجاوز أيامًا معدودة، محذرًا من أن استمرار هذا الوضع يعني انهيار قدرة الجهاز على التدخل في حالات الطوارئ، وهو ما يعرّض أرواح آلاف المدنيين للخطر المباشر.

وأكد المغير أن الاحتلال الإسرائيلي يفرض أزمة متجددة "تكلفتها إزهاق الأرواح"، مطالبًا المجتمع الدولي والجهات المعنية بالتدخل الفوري والضغط على سلطات الاحتلال للسماح بدخول الوقود إلى مؤسسات الإغاثة والدفاع المدني في غزة، حفاظًا على الحد الأدنى من الاستجابة الإنسانية.

