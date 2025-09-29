حزب الله: المقاومة مستمرة و لن نتخلّى عن السلاح

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن قناة الجزيرة الإخبارية يوم الاثنين أن محمود قماطي، نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله، صرّح بأن المقاومة مستمرة وأنهم لن يتراجعوا عن الدفاع عن الوطن وفلسطين. وأضاف: نعلن أننا مقاومة وطنية ومن يصف هذه المقاومة بأنها جماعية أو طائفية أو مذهبية فهو مخطئ.

وقال إننا قوة أساسية والركن الأول في دفاع لبنان والأمن القومي لهذا البلد. المقاومة اللبنانية والمقاومة الفلسطينية هما الخط الأول للدفاع عن الأمن القومي العربي وسد صلب أمام أطماع الصهيونية.

وأشار نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله إلى أنهم لن يتخلوا عن سلاحهم ومقاومتهم، وأنهم سيظلون ذراع الأمن والقوة في لبنان، وأنهم يمدّون يدهم إلى كل الأطراف اللبنانية لتشكيل قوة موحّدة لمواجهة الأطماع الصهيونية.

وقبل ذلك قال الشيخ نعيم قاسم، أمين عام حركة حزب الله، بمناسبة ذكرى استشهادَي السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين، اثنين من الأمناء العامين السابقين لحزب الله، في تصريحات إنهم لن يتركوا ميادين القتال أبداً ولن يلقوا السلاح أرضاً.

وأضاف الشيخ نعيم قاسم أنهم استعادوا قدرتهم الجهادية ومستعدون للدفاع ضد العدو الإسرائيلي، وأنهم نجحوا في البقاء في ميدان القتال وفي السياسة تحصيل ما لم يُحرَز في الميدان.

وقال إن تصريحات باراك (مبعوث الولايات المتحدة) تُظهر بوضوح أن واشنطن تسعى إلى نزع سلاح حزب الله وأنها لن تُسلّح جيش لبنان لمواجهة الكيان الصهيوني؛ ونزع السلاح يعني نزع القدرة استجابة لأهداف الكيان، ولن نسمح بنزع السلاح وسندخل في مواجهة كربلائية، وسنقاوم أي خطة تصب في مصلحة إسرائيل حتى لو جاءت بغطاء وطني.

وتابع الأمين العام لحزب الله أن على الحكومة أن تقوم بواجباتها في إعادة الإعمار وتخصيص الموازنات، وأن على الحكومة أن تضع السيادة الوطنية في مقدمة أولوياتها، وأن تحقيق ذلك يمرّ عبر منع بقاء إسرائيل في لبنان.

