جثامين 44 شهيداً تصل إلى البلاد في 5 أكتوبر

من المقرر أن تصل إلى البلاد يوم 5 أكتوبر الجاري، جثامين 44 شهيداً مستخرجة حديثاً من العراق.

أفادت وكالة مهر للأنباء، في إشارة إلى تفاصيل المراسم، قال العميد باقر زاده، قائد لجنة البحث عن المفقودين في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة: "سيتم يوم الأحد 5 أكتوبر/تشرين الأول استقبال جثث 44 شهيداً تم استخراجها حديثاً من مناطق العمليات في جنوب العراق من قبل المواطنين على حدود الشلامجة".

و️أضاف :"هؤلاء الشهداء الأعزاء شاركوا في عمليات "تمهيد والفجر" ، "والفجر 1"، و"محرم"، و"كربلاء" 4 و5، و"خيبر" و"بدر"، و"رمضان"، ودعم عمليات "والفجر 8"، وفي مناطق عمليات الفكة، والشرهاني، وشرق دجلة، وجزيرة مجنون، والشلامجة، وأم الرصاص، وأم البابي.

یاسر المصری

