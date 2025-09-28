جثامين 44 شهيداً تصل إلى البلاد في 5 أكتوبر

أفادت وكالة مهر للأنباء، في إشارة إلى تفاصيل المراسم، قال العميد باقر زاده، قائد لجنة البحث عن المفقودين في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة: "سيتم يوم الأحد 5 أكتوبر/تشرين الأول استقبال جثث 44 شهيداً تم استخراجها حديثاً من مناطق العمليات في جنوب العراق من قبل المواطنين على حدود الشلامجة".

و️أضاف :"هؤلاء الشهداء الأعزاء شاركوا في عمليات "تمهيد والفجر" ، "والفجر 1"، و"محرم"، و"كربلاء" 4 و5، و"خيبر" و"بدر"، و"رمضان"، ودعم عمليات "والفجر 8"، وفي مناطق عمليات الفكة، والشرهاني، وشرق دجلة، وجزيرة مجنون، والشلامجة، وأم الرصاص، وأم البابي.

