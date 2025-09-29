إسرائيل هيوم: النظام الإيراني أقوى مما يبدو

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وكالة "معا"، أقرت صحيفة "إسرائيل هوم" بأن الإيرانيين تمكنوا من السيطرة على الوضع بتعيين مسؤولين جدد خلال 24 ساعة فقط من هجوم الكيان الصهيوني. إنهم يشعرون بالنصر، وهو شعور لا ينبغي الاستهانة به.

ويتابع التقرير مؤكداً أن طهران تعزز قوتها العسكرية، وتركز بشكل خاص على منظوماتها الصاروخية. وتُنشر تقارير يومية حول تجارب الصواريخ ومواقف المسؤولين الإيرانيين من تطوير هذه المنظومات.

ويؤكد التقرير أن إيران تسعى لتعزيز دفاعها الجوي بمساعدة روسيا والصين. وإذا اتخذت تل أبيب إجراءات ضد طهران هذه المرة، فلن يُفاجأ الإيرانيون. وبالنظر إلى تركيز إدارة ترامب على قضايا أخرى مثل الهجوم على فنزويلا والحرب في أوكرانيا، فإن مدى دعمها للكيان الصهيوني في الجولة القادمة غير واضح.

ويشير التقرير إلى أنه في حال نشوب حرب استنزاف، ستعاني إسرائيل أكثر من إيران، نظراً لاتساع مساحتها الجغرافية وخبرتها العسكرية المتفوقة. إذا كانت إسرائيل قد تعلمت شيئاً، فهو أن النظام الإيراني أقوى مما يبدو، وليس لديه بديل موثوق.

