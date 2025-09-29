إزاحة الستار عن 46 عنوانا جديدا أصدرها مركز وثائق وأبحاث الدفاع المقدس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن حفل إزاحة الستار عن 46 عنوانًا جديدًا أصدرها مركز وثائق وأبحاث ونشر تعليم الحرس الثوري ونضالاته أُقيم صباح اليوم الاثنين، بحضور العميد فدوي، نائب القائد العام للحرس الثوري، والعميد رمضان شريف، رئيس مركز وثائق وأبحاث ونشر تعليم الحرس الثوري.

أُقيم هذا الحفل لتقديم أعمال جديدة في مجال الدفاع المقدس، ولتخليد ذكرى نضالات مجاهدي الإسلام، وقد لاقى ترحيبًا واسعًا من المهتمين. وتضمنت الأعمال التي كُشف النقاب عنها كتبًا ووثائق متنوعة تتناول جوانب مختلفة من الحرب المفروضة ودور الحرس الثوري فيها.

ويُشير حضور المسؤولين والمهتمين بثقافة الدفاع المقدس في هذا الحفل إلى أهمية هذه الأعمال وقيمتها في حفظ التاريخ ونقله إلى الأجيال القادمة.

/انتهى/