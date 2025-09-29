  1. الدولية
٢٩‏/٠٩‏/٢٠٢٥، ١٠:٣٥ ص

اليابان: عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران أمر مؤسف

أعلنت وزارة الخارجية اليابانية في بيان لها أنه على الرغم من الجهود الدبلوماسية المستمرة والمحادثات رفيعة المستوى مع إيران، لم تتمكن الأطراف المتنازعة من التوصل إلى اتفاق حتى الآن، وهذا أمر "مؤسف".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أكدت وزارة الخارجية اليابانية، في بيان نُشر على الموقع الرسمي للوزارة، مجددًا ضرورة حل القضية النووية الإيرانية من خلال الحوار والتعاون الوثيق مع الدول المعنية، وقالت: "لطالما كانت اليابان ثابتة على موقفها الراسخ بعدم السماح لإيران بتطوير أسلحة نووية".

وأضاف البيان: "من المؤسف أنه على الرغم من الجهود الدبلوماسية المستمرة التي تبذلها اليابان، بما في ذلك المشاورات رفيعة المستوى مع إيران، مثل الاجتماع الأخير لوزيري خارجية البلدين، لم تتوصل الأطراف المتنازعة إلى اتفاق بعد".

كما أكد وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا على حساسية القضية النووية الإيرانية في الوقت الراهن، قائلاً: "تمر هذه القضية بمنعطف حرج، وموقف اليابان من حل هذه القضية عبر الحوار لم يتغير. لا ينبغي تفويت فرصة إجراء مثل هذه المحادثات".

