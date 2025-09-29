القوات المسلحة الیمنیة تستهدف أهدافا للکیان الصهیوني في يافا وأم الرشراش

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضحت القوات المسلحة اليمنية في بيان، أن القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية نوعية بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2 الانشطاري متعدد الرؤوس مستهدفا أهدافا حساسة عدة، في منطقة يافا المحتلة.

وأشارت إلى أن العملية حققت أهدافها بنجاح بفضل الله وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ.

وذكر البيان أن سلاح الجو المسير نفذ عملية عسكرية نوعية وذلك بطائرتين مسيرتين استهدفتا هدفين حيويين للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله.

وقالت القوات المسلحة: "يؤكد اليمن الحر المستقل أن الخيار الوحيد لأمتنا العربية والإسلامية وأمام هذا العدو الذي يعتدي على البلدان العربية والإسلامية ويرتكب المجازر والإبادة الجماعية بحق إخواننا في غزة هو المواجهة والصمود وتقديم كل الدعم للشعب الفلسطيني المظلوم ولمقاومته الأبية الشريفة".

وأضافت: "مستمرون في تأدية واجباتنا الدينية والأخلاقية والإنسانية حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها."

