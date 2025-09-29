السماح للمستثمرين الأجانب باستيراد سبائك الذهب

أفادت وكالة مهر للأنباء أن محمد رضا عارف، النائب الأول لرئيس الجمهورية، أبلغ وزارات الاقتصاد والصناعة والتجارة والبنك المركزي بقرار مجلس الوزراء القاضي بالسماح للمستثمرين الأجانب باستيراد سبائك الذهب المعيارية دون الحاجة إلى تسجيل طلبات مسبقة، وذلك في حدود ما ينص عليه قانون تشجيع وحماية الاستثمار الأجنبي الصادر عام 2007. وبموجب القرار، يحق لهؤلاء المستثمرين إدخال السبائك عبر التصريح الجمركي وتحديد القيمة الإحصائية، فيما يلتزم الجمارك بتسليم وثائق التخليص وقيمة الذهب المستورد إلى منظمة الاستثمار والاقتصاد الفني وإلى البنك المركزي.

وينص القرار على أن بيع الذهب المستورد يجب أن يتم حصراً عبر مركز مبادلة العملة والذهب الإيراني أو من خلال بورصة السلع. كما يسمح بتحويل العوائد والأرباح الناتجة عن الاستثمار الأجنبي بعد مرور عام واحد على الأقل من تاريخ الاستثمار، بموافقة هيئة الاستثمار الأجنبي وتصديق وزير الاقتصاد. كذلك أتاح القرار تسوية أوضاع السبائك المستوردة منذ 12 كانون الأول/ديسمبر 2022 وحتى الآن، سواء بيعت خارج القنوات الرسمية أو لم تبع بعد، شرط تقديم الوثائق للبنك المركزي واعتمادها كاستثمار أجنبي.

