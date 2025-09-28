تقدم مكانة إيران في التفاعلات السككية مع بلدان رابطة الدول المستقلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أوضح جبارعلي ذاكري، خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للشركة، الاستراتيجيات الرئيسية للحكومة الرابعة عشرة لتطوير النقل بالسكك الحديدية وتنفيذ السياسات التي أعلنها قائد الثورة الاسلامية. وأعلن عن تحقيق رقم قياسي في نقل خمسة ملايين طن من البضائع الدولية بالسكك الحديدية، بما في ذلك الترانزيت والتصدير والاستيراد، العام الماضي، واعتبر ذلك مصدرًا لزيادة إيرادات النقد الأجنبي للبلاد.

وأكد الرئيس التنفيذي للسكك الحديدية على ضرورة استكمال ممرات السكك الحديدية التي تمر عبر إيران في اتجاهين: شرق-غرب وشمال-جنوب، وأعلن عن تزايد دور دبلوماسية السكك الحديدية مع الدول المجاورة، وقال: "لقد ازداد حجم التفاعلات السككية مع دول رابطة الدول المستقلة بشكل ملحوظ، وفي الأسبوع الماضي، تم توقيع مذكرة تفاهم مع سكك حديد أوزبكستان، مما مكّن من دخول العربات الإيرانية إلى دول رابطة الدول المستقلة".

واستنادًا إلى أحدث الإحصاءات المتاحة، صرّح بأن حجم البضائع المتبادلة بين الشرق والغرب عبر مشروع السكك الحديدية "الحزام والطريق" يتجاوز 450 مليون طن، وقال: رحب الرئيس الصيني شي جين بينغ، في محادثاته الأخيرة مع رئيسنا، بالربط السككي بين الصين وأوروبا عبر إيران، واقترح إنشاء الطريق الجنوبي لمبادرة "الحزام والطريق" عبر الأراضي الإيرانية، وهو ما يبشر بتطوير كبير للنقل السككي الأساسي عبر إيران.

