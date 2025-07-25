اقامة مراسم الأربعين للشهيد اللواء حسين سلامي في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مراسم الأربعين للشهيد اللواء حسين سلامي، القائد الراحل للحرس الثوري الإسلامي، أقيمت في مسجد الرسول الأعظم (ص) بحي الشهيد محلاتي بطهران، اليوم الجمعة بحضور مسؤولين عسكريين وحكوميين وفئات مختلفة من الشعب.

وكان من بين الشخصيات الحاضرة في المراسم: العميد نقدي، نائب منسق الحرس الثوري، والعميد باكبور، القائد العام للحرس الثوري، ومحمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، وعلي أكبر أحمديان، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، وحسين فدائي، مدير مكتب سماحة القائد، وموسى أحمدي، رئيس لجنة الطاقة في البرلمان، وحميد رسائي، ممثل أهالي طهران في البرلمان.

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