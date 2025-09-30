مصدر مطلع لوكالة مهر: اندلاع الحرب مستبعد في ظل الظروف الراهنة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح المصدر : "الأجواء الإعلامية السائدة في البلاد لتوقع نشوب الحرب هي مجرد دعاية إعلامية للعدو، ولا يوجد أي دليل على ذلك".

وأضاف المصدر: "الأجواء الإعلامية السائدة حول توقع نشوب حرب هي مجرد تحركات إعلامية، ولا نشهد أي تحرك عسكري في المنطقة".

وأشار إلى أن أهم تحرك عسكري كان نقل ناقلات النفط الجوية، وهو أيضًا للضغط على روسيا، لذلك لا داعي للقلق، وحتى الآن على الأقل، لم تُرصد أي تحركات جوية أو برية أو بحرية.

وأضاف المصدر: على المواطنين متابعة الأخبار من مصادر موثوقة فقط، وعدم السعي لتأجيج الشائعات.

وختم المصدر المطلع حديثه قائلاً: إن القوات المسلحة للبلاد تحرس حدود البلاد بكل قوتها، وهي في كامل جاهزيتها.

