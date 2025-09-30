شائعات تشكيل حكومة مؤقتة في العراق؛ قادة حزب البعث المنحل يجتمعون بدعم أمريكي

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلت وكالة "المعلومة" العراقية، عن مصدر لم تسمه في محافظة الأنبار غرب العراق، قوله: "عقدت شخصيات من حزب البعث المنحل اجتماعاً سرياً في بغداد والنجف، بهدف وضع خطة لتشكيل حكومة مؤقتة بدعم أمريكي. وتقوم هذه الخطة على إثارة الفتنة بين القوى السياسية الشيعية والأحزاب الأخرى، وإثارة الصراع والفتنة بينها لزعزعة أمن العراق واستقراره".

وأضاف المصدر: "تضمن الاجتماع دعاية غير رسمية لحزب البعث المنحل، وخطابات استفزازية من جهات نافذة تهدف إلى تضخيم فشل الحكومة وعجزها". وبحسب هذا المصدر، فإن "الولايات المتحدة التزمت مع قادة حزب البعث المنحل بعدم إعادة الشخصيات السياسية التي تولت السلطة منذ عام 2003 إلى المسرح وإبعادهم تمامًا وإحالة بعضهم إلى القضاء واستعادة الأموال المنهوبة (حسب قولهم)".

في أغسطس 2016، أقرّ البرلمان العراقي مشروع قانون يحظر أنشطة حزب البعث المنحل والحركات السياسية، وكذلك الأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية في البلاد.

وبناءً على ذلك، تم حظر أنشطة حزب البعث والأحزاب والحركات المشابهة له، مثل "النقشبندية"، وهي من الحركات المدافعة عن نظام البعث السابق وتعمل بشكل غير قانوني، وأي أحزاب وأنشطة تحمل طابع العنصرية أو التكفير أو الإرهاب، في العراق.

كما ورد حظر حزب البعث المنحل في المادة 7 من الدستور العراقي، الذي أُقرّ علنًا في استفتاء عام 2005.