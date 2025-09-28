أمريكا منحت نتنياهو الضوء الأخضر لتهديد المقاومة العراقية؛ تل أبيب غاضبة

وكالة مهر للأنباء، المجموعة الدولية، الناز رحمت نجاد: في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وبينما كان قادة العالم ورؤساء الدول يهتفون ضد الكيان على جرائمه في غزة، بدأ بنيامين نتنياهو خطابه بمزاعم ضد إيران ومجاهدي محور المقاومة، ووجه نتنياهو تهديدا مباشرا لفصائل المقاومة في العراق ووعد باستهدافها.

قوبل تهديد نتنياهو بمهاجمة فصائل المقاومة العراقية، والذي يشير إلى انتهاك واضح للسيادة العراقية، برد فعل من وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين. ووفقًا لفؤاد حسين، فإن أي هجوم على أي مواطن عراقي سيُعتبر هجومًا على العراق بأكمله.

في هذا الصدد، تحدثنا مع السيد عباس موسوي، ممثل الأمين العام لحركة النجباء العراقية في إيران، وفيما يلي تفاصيله:

بدأ نتنياهو خطابه في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة بادعاءات وتهديدات ضد إيران ومجاهدي المقاومة من حماس وحزب الله وأنصار الله وصولاً إلى المقاومة العراقية. لماذا هدد نتنياهو المقاومة العراقية؟

يفخر الشعب العراقي وفصائل المقاومة بتهديد نتنياهو، لأن تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي يُظهر مدى الألم والتأثير الذي أحدثته هجمات فصائل المقاومة العراقية نصرةً لفلسطين، والتي نُفذت خلال العامين الماضيين ضد المراكز العسكرية والأمنية والأهداف الحيوية للكيان الإسرائيلي على شواطئ البحر الميت وحيفا وقلب هذا الكيان الغاصب. هجمات فصائل المقاومة العراقية مُسجلة في التاريخ، والعدو الصهيوني على دراية بها.

يعلم الكيان المحتل للقدس أن فصائل المقاومة الإسلامية في العراق في تطور مستمر، وأصبحت أكثر قوة وتماسكًا. تُشكل فصائل المقاومة العراقية تهديدًا لهذا الكيان غير الشرعي، وقد منعت هذا الكيان الزائف من تحقيق هدفه الاستراتيجي (من النيل إلى الفرات). وهو الهدف الذي تسعى تل أبيب جاهدة لتحقيقه منذ عقود.