وزارة الخارجية: سيتم إعادة 120 إيرانيًا إلى إيران من الولايات المتحدة

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال "حسين نوش آبادي"، المدير العام للشؤون البرلمانية بوزارة الخارجية والعضو السابق في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي، ردًا على نبأ طرد المهاجرين الإيرانيين من الولايات المتحدة: إن مسألة طرد المهاجرين الإيرانيين وغير الإيرانيين من الولايات المتحدة كانت مطروحة لعدة أشهر. وتخطط دائرة الهجرة الأمريكية لطرد حوالي 400 إيراني يعيشون حاليًا في الولايات المتحدة والذين دخلوا بشكل غير قانوني في الغالب - نظرًا للنهج الجديد للحكومة الأمريكية، التي تتبنى نهجًا مناهضًا للهجرة.

وأضاف: في الخطوة الأولى، قرروا طرد 120 إيرانيًا ذهبوا إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، دخل معظمهم عبر المكسيك. ووفقًا للإحصاءات، فقد قرروا طرد 120 شخصًا سيدخلون البلاد في اليوم أو اليومين المقبلين.

أكد نوش آبادي: "بالطبع، كان لدى بعض العائدين حاليًا تصاريح إقامة، ولكن نظرًا للأسباب التي ذكرتها دائرة الهجرة الأمريكية، قررت إدراجهم في القائمة، ومن المقرر عودتهم إلى إيران خلال اليوم أو اليومين القادمين. وبالطبع، تم الحصول على موافقتهم على العودة أيضًا".

وصرح المدير العام للشؤون البرلمانية بوزارة الخارجية: "أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية مذكرات وتابعت الأمر من خلال مكتب حماية المصالح الإيرانية في الولايات المتحدة ومكتب حماية المصالح الأمريكية في إيران". ودعا الحكومة الأمريكية إلى مراعاة حقوق المهاجرين الإيرانيين وحقوقهم في المواطنة، واحترام الحقوق المعترف بها للإيرانيين والناشئة عن القانون الدولي. لا تحرمهم من الخدمات القنصلية المناسبة، والحق في محاكمة عادلة، والمبادئ المنصوص عليها في إعلان حقوق الإنسان. هذه هي مطالب الحكومة الإيرانية من الولايات المتحدة".

وأشار إلى أنه من الضروري أيضًا القول إن إيران تستضيف بالتأكيد المهاجرين الذين هاجروا إلى الولايات المتحدة لأي سبب من الأسباب، وستقدم الخدمات القنصلية المناسبة للمواطنين العائدين إلى ديارهم. لأن هؤلاء الأشخاص إيرانيون، وثانيًا، غادروا إيران بشكل قانوني. الآن، كيف دخلوا الولايات المتحدة مسألة أخرى، لكنهم غادروا إيران بشكل قانوني. لا يوجد عائق أمام عودتهم إلى وطنهم، إيران تدعم مواطنيها.

وأضاف نوش آبادي: إذا كان من المقرر أيضًا عودة بقية الأشخاص المدرجين في قائمتهم، فستكون إيران المضيفة. بالطبع، قلنا إنه يجب احترام جميع الحقوق المعترف بها للمهاجرين في النظام الدولي.

وبخصوص عودة المهاجرين الإيرانيين، قال: تم التنسيق، ومن المقرر أن يدخلوا بلادنا عبر قطر خلال اليوم أو اليومين المقبلين.

