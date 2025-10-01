إيران تستضيف أولمبياد النانو للطلاب بمشاركة 20 دولة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اشار نائب الرئيس الإيراني للعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد القائم على المعرفة، أفشين رمضي، إلى السجل الناجح لأولمبياد النانو الوطني في إيران، قائلاً: "استلهمنا من تجربتنا في تنظيم 16 أولمبياد نانو وطني فكرة تدويل هذه المسابقات. ونظرًا لأنشطة معظم الدول في مجال الدراسات العليا للنانو، قررنا في البداية إقامة الأولمبياد الدولي على مستوى الطلاب".

وأضاف: لهذا الغرض، شُكِّلت مجموعة عمل متخصصة في مجال تقنية النانو، بالإضافة إلى الأمانة الدائمة لأولمبياد فيزياء النانو الدولي للطلاب، ولجنة توجيهية تضم أساتذة من أبرز الجامعات العالمية. وقد استضافت إيران النسخة الأولى من الأولمبياد الطلابي الدولي عام 2018. وكان من المقرر أن يُقام الأولمبياد كل عامين، إلا أنه أُلغيت النسخة الثانية عام ٢٠٢٠ بسبب جائحة كورونا، واستضافتها جامعة السلطان قابوس في عُمان.

