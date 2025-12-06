السفير الإيراني لدى العراق يلتقي محافظ بغداد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى السفير ال صادق، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق، بالسيد عطوان العطواني، محافظ بغداد.

في هذا اللقاء، هنأ السيد ال صادق السيد عطواني على توليه منصب محافظ بغداد، وأعرب عن أمله في استمرار نمو وتطور بغداد خلال فترة ولايته.

كما أشار السيد عطواني إلى الإمكانات المتاحة لتطوير التعاون بين محافظة بغداد والمحافظات الإيرانية، وأكد على ضرورة مواصلة التواصل ونقل الخبرات بين المحافظات لمواجهة التحديات القائمة.

بعد ذلك، ناقش الجانبان وتبادلا وجهات النظر حول آخر التطورات في العراق، وأكدا على مواصلة تطوير العلاقات بين محافظات البلدين واستمرار التفاعل.

/انتهى/