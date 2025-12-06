الجناح الإيراني يتالق في معرض السياحة الدولي لعام 2025 في باكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مراسم افتتاح معرض السياحة الدولي لعام 2025 في باكستان أقيمت بمشاركة خبراء السياحة من القطاع الخاص، ومستثمرين، وممثلين رسميين من أكثر من 20 دولة أجنبية، إلى جانب 30 شركة باكستانية، وبحضور دبلوماسيين من دول مختلفة، من بينهم رضا أميري‌ مقدم سفير إيران، ومجيد مشكي المستشار الثقافي الإيراني، وذلك في فندق ماريوت بإسلام‌ آباد.

وجاء هذا الحدث الثقافي – الاقتصادي ليشكّل محطة مهمة في تعزيز السياحة الإقليمية والدولية في قلب العاصمة السياحية إسلام‌ آباد، مع التركيز على إبراز القدرات السياحية الدولية لمختلف دول العالم، ولا سيما إيران، أوزبكستان، طاجيكستان، تركيا، العراق، مصر، المغرب، ماليزيا، إندونيسيا، تايلاند، إضافة إلى دول أوروبية وإفريقية أخرى.

وشهد المعرض—الذي أُقيم بالتعاون مع شبكة "ديسكاور باكستان" ومنظمة تنمية السياحة الباكستانية (PTDC)، وبهدف إرساء تجربة جديدة في التعاون السياحي الدولي—حضوراً قوياً للجناح الإيراني الذي تألّق بنشاطه وحيويته وكثرة زواره. وتمكّن الجناح من عرض إمكانات إيران في مجالات السياحة العلاجية والصحية، والتجارب الترفيهية والسياحية، والسياحة الدينية والزيارات، والمراكز الثقافية والتاريخية بطريقة مميزة ولافتة.

وأشار منظمو الحدث في افتتاح المعرض إلى أن أبرز أهداف هذا البرنامج تتمثل في إعادة تعريف آفاق السياحة العابرة للقارات، وتطوير بنية السفر التحتية، وتعزيز التعاون الاقتصادي – الثقافي، وإيجاد مسارات سياحية مشتركة، والتعريف بالمقاصد غير المعروفة، وجذب الاستثمار، وتطوير الجولات المشتركة، وتوسيع الروابط بين الدول، وتعزيز الدبلوماسية السياحية.

ومن الجدير ذكره أنه عقب حفل الافتتاح، بدأ ممثلو القطاع الخاص الإيراني عقد جلسات حوارية بهدف التخطيط لتشكيل ممرات سياحية مشتركة بين دول المنطقة، وعلى رأسها باكستان، والتوصل إلى حلول عملية لرفع مستوى الوعي العام في مجال التعريف بالمقاصد السياحية بين إيران وباكستان، فضلاً عن تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في صناعة السياحة مع الدول المشاركة، ورفع القدرة الاستيعابية لجذب السياح، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز فرص العمل في قطاع السياحة في إيران وباكستان.

