وزير الزراعة الايراني يؤكد على ضرورة الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي في القطاع الزراعي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان خلال اجتماع فريق العمل المعني بالتوجيه والرصد لإنشاء الحكومة الذكية، اعتبر غلام رضا نوري أن الذكاء أحد الحلول الرئيسية لجعل الهياكل أكثر مرونةً وصغرًا وكفاءةً، وقال: على الرغم من أن هذا المجال يواجه العديد من العقبات والمشاكل، إلا أن تنوع الجهات المعنية والحجم الهائل للخدمات التي تقدمها وزارة الزراعة يتطلبان منا التوجه نحو الذكاء والاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف: في هذه العملية، يجب مراعاة حجم الخدمات وعدد المستفيدين. سياستنا هي تقديم الخدمات إلى أبعد المستفيدين وأصغرهم، ويمكن للذكاء أن يُسهّل هذا المسار.

واعتبر نوري أن زيادة دقة الإحصاءات والأرقام وتحسين إدارة الأمن الغذائي للبلاد من أهم نتائج التنمية الذكية، مؤكدا على تعاون هذه الوزارة الكامل لإزالة المعوقات وتحقيق هذا الهدف.

