نمو الصادرات الزراعية بنسبة 32% العام الماضي

أفادت وكالة مهر للأنباء، في كلمته خلال "المؤتمر الوطني السابع والثلاثين لقادة هندسة حرب الجهاد" يوم الخميس، أشار غلام رضا نوري إلى نمو القطاع الزراعي خلال العام الماضي: "ارتفع نمو القطاع الزراعي في البلاد من سالب 2.4% إلى موجب 3.2%، أي ما يعادل 5.6%. هذه القفزة لا تُظهر فقط القدرات المحلية، بل تُثبت أيضًا أن القطاع الزراعي قادر على أن يكون قاطرة تنمية البلاد".

وتابع: "خلال العام الماضي، تحسن الميزان التجاري للقطاع الزراعي في البلاد بمقدار 3 مليارات دولار، من سالب 11 مليار دولار إلى سالب 8 مليارات دولار".

وفي إشارة إلى أيام "حرب الاثني عشر يومًا" الصعبة وتأثيرها على الأمن الغذائي للبلاد، قال: "خلال تلك الأيام، ورغم الضغوط والمخاوف الشديدة، لم يكن هناك نقص في السلع في أي مدينة. ويعود هذا النجاح إلى الإدارة الميدانية والتحضير الكامل وتعاون جميع الناشطين في القطاع الزراعي".

