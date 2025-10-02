  1. إيران
نمو الصادرات الزراعية بنسبة 32% العام الماضي

قال وزير الزراعة: "إن نمو صادرات المنتجات الزراعية بنسبة 32 بالمئة العام الماضي، حتى في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والعقوبات، يعتبر نجاحا كبيرا".

أفادت وكالة مهر للأنباء، في كلمته خلال "المؤتمر الوطني السابع والثلاثين لقادة هندسة حرب الجهاد" يوم الخميس، أشار غلام رضا نوري إلى نمو القطاع الزراعي خلال العام الماضي: "ارتفع نمو القطاع الزراعي في البلاد من سالب 2.4% إلى موجب 3.2%، أي ما يعادل 5.6%. هذه القفزة لا تُظهر فقط القدرات المحلية، بل تُثبت أيضًا أن القطاع الزراعي قادر على أن يكون قاطرة تنمية البلاد".

وتابع: "خلال العام الماضي، تحسن الميزان التجاري للقطاع الزراعي في البلاد بمقدار 3 مليارات دولار، من سالب 11 مليار دولار إلى سالب 8 مليارات دولار".

وفي إشارة إلى أيام "حرب الاثني عشر يومًا" الصعبة وتأثيرها على الأمن الغذائي للبلاد، قال: "خلال تلك الأيام، ورغم الضغوط والمخاوف الشديدة، لم يكن هناك نقص في السلع في أي مدينة. ويعود هذا النجاح إلى الإدارة الميدانية والتحضير الكامل وتعاون جميع الناشطين في القطاع الزراعي".

