من الضروري توسيع التعاون بين إيران وأستراخان في مجالات الصناعة والطاقة واللوجستيات

أفادت وكالة مهر للأنباء، عُقد المؤتمر الدولي الثالث للشباب في مجال النفط والغاز بعنوان "بحر قزوين، بحر النجاح" في جامعة أستراخان التقنية الحكومية، وحظي بترحيب واسع من قبل السلطات المحلية والأكاديميين ونشطاء الطاقة.

حضر أحمد حيدريان، القنصل العام لجمهورية إيران الإسلامية في أستراخان، هذا الحدث العلمي والصناعي، وشارك في اجتماعات متخصصة، وأجرى محادثات مع مديري شركة لوك أويل الكبرى، وأساتذة بارزين، وشخصيات علمية وخبراء في مجال النفط والغاز.

على هامش هذا المؤتمر، أكد القنصل العام لإيران، مشيرًا إلى المكانة المهمة لبحر قزوين في توفير الطاقة للمنطقة والعالم، على ضرورة تعزيز التعاون بين الدول المطلة على بحر قزوين، وخاصة إيران وروسيا، في مجال البحث العلمي والتقنيات الحديثة ومشاريع صناعة النفط والغاز. واعتبر هذا التعاون منصةً مناسبةً لتطوير العلاقات بين البلدين في مجالات أخرى، بما في ذلك العلمية والصناعية والاقتصادية.

أتاح المؤتمر فرصة قيّمة للتعريف بالقدرات الأكاديمية والصناعية الروسية في قطاع الطاقة، وأتاح منصة لتبادل الخبرات بين الشباب والباحثين والشركات العالمية.

بعد انتهاء البرنامج العلمي للمؤتمر، زار القنصل العام الإيراني، برفقة مجموعة من المسؤولين، بمن فيهم نائب رئيس وزراء أستراخان، والقنصل العام لكازاخستان، وضيوف أجانب آخرين، معرض إنجازات صناعة النفط الروسية المُقام في جامعة أستراخان التقنية الحكومية. وقد عرض المعرض أحدث المعدات والتقنيات والإنجازات الأكاديمية والصناعية في قطاع النفط والغاز.

