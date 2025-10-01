الربط السككي بين إيران والعراق يفتح آفاقًا للتجارة بقيمة 20 مليار دولار

وكالة مهر للأنباء، انه قال المهندس محمد جواد شاهجویی، الخبير في صناعة النقل بالسكك الحديدية، في حديث مع مراسل وكالة مهر، مشيراً إلى أهمية ربط خط سكة حديد البصرة - شلامجة: إن المسار الحديدي البصرة-شلامجة هو أحد المشاريع الأساسية في تعزيز ميثاق الأخوة والتعاون الاقتصادي والاجتماعي بين إيران والعراق. ومن وجهة نظر إيران، فإن الأهمية الأصلیه لهذا المشروع تكمن أكثر في مجال نقل الركاب. لذا كما ورد في اتفاق رئيسي البلدين فمن المتوقع أن يتم تشغيل هذا المسار في أقرب وقت ممكن. ومن ناحية أخرى، فإن هذا المسار لا يقتصر فقط على ربط إيران والعراق، بل يوفر أيضاً أرضية لربط عدة دول وتغيير قواعد التجارة الإقليمية.

وأضاف: على الرغم من أنّ خط سكة حديد البصرة-شلامجة يستخدم حالياً بشكل رئيسي لنقل الركاب لكن في الأفق بعيدة المدى، فإن تشغیله لنقل البضائع مدرج أيضاً ضمن خطط العمل. وتشير التقديرات إلى أنّ القدرة الاقتصادية للتبادلات بين البلدين ستصل في المستقبل إلى نحو 20 مليار دولار سنوياً. في حين أنّ الشبكات الحديدية والطرقية الحالية لا تلبّي هذا الحجم من التبادلات. لذلك فإن تطوير المسارات الجديدة وتعزيز البنى التحتية الحديدية والطرقية بين البلدين أمر ضروري.

وتابع شاهجويي مشيراً إلى أهمية مشروع البصرة - شلامجة: الدول الأخرى تسعى إلى الاستفادة من مسار إيران والعراق لتوسيع تجارتها ولذلك فإن أهمية مسار البصرة-شلامجة تتجاوز حدود البلدين. هذا المشروع يمكن أن يلعب دوراً محورياً في تغيير القواعد القائمة في التجارة الإقليمية. فهو لا يعزز فقط تجارة البلدين، بل هذا المشروع يتيح أيضاً فرصة استفادتهما المشتركة من المنافع الاقتصادية للشبكة الحديدية الإقليمية والدولية.

وأضاف: إنّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية تسعى إلى أن يكون لها حضور فعّال في مسارات ممر الشمال - الجنوب وممر الشرق - الغرب. ومن أجل هذا الهدف، فهي إضافة إلى الاستفادة من قدرات تركيا، تسعى أيضاً عبر الاتصال بالعراق إلى تشكيل مسار الشرق - الغرب.

شاهجویی أشار أيضاً إلى أهمية المسارات الدولية والتعاونات الإقليمية ودور الربط الحديدي بين إيران والعراق فيها قائلاً: إنّ الصين، تعتزم الاستفادة من مسار إيران والعراق لتصدير بضائعها إلى أوروبا وأفريقيا. لذلك فإنّ تطوير الاتصال السككي بين الصين وإيران يمكن أن يكون أساساً لتعزيز روابط العراق مع الصين وآسيا الوسطى أيضاً. المشاريع الجديدة مثل سكة حديد البصرة-شلامجة، هرات–مزار شريف وإنشاء شبكة حديدية موحدة من الصين حتى العراق عبر إيران، تلعب دوراً مهماً في التجارة الإقليمية.

رئيس لجنة التخطيط في هندسة النقل في إيران تطرق أيضاً إلى المخاوف بشأن التأثير السلبي لمسار البصرة-شلامجة على موانئ العراق قائلاً: هذا المسار لا يشكل أي تهديد لموانئ العراق والعلاقات بين موانئ إيران والعراق قائمة على التعاون والتكامل. حالياً توجد اتفاقيات توأمة بين ميناء الشهيد رجائي في إيران مع ميناء بلجيكي، وميناء أنزلي مع ميناء أوليا في روسيا، وميناء أكتاو في كازاخستان، ويمكن أن يتحقق الأمر نفسه مع موانئ العراق.»

وأضاف: إنّ الربط بين ميناء الفاو والموانئ الإيرانية يمكن أن يُنظر إليه في هذا الإطار أيضاً؛ فالتنمية الاقتصادية للعراق تسهم في تنمية الاقتصاد الإيراني و نظرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى هذا المشروع ليست تنافسية، بل داعمة وتعاونية.

شاهجویی في جزء آخر من كلمته، مهنئاً العراق بانضمامه إلى اتفاقية النقل البري الدولي (TIR) قال: إنّ إيران أيضاً انضمت إلى هذه الاتفاقية منذ سنوات واستفادت من إمكاناتها لتعزيز التعاونات في مجال النقل.

وفي ختام حديثه أكد على سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في توسيع الاتصال الشامل مع دول الجوار فيما يتعلق بمشاريع الربط الأخرى بين إيران والعراق وأضاف: إنّ إيران تتابع تطوير ممر الشمال–الجنوب باتجاه روسيا عبر المسارات الشرقية والغربية والمائية لبحر قزوين. وهذه السياسة موجودة أيضاً تجاه العراق، وهدفها تعزيز الشبكات الحديدية والطرقية المشتركة بين البلدين. إنّ مسار خانقين-خسروي له أهمية استراتيجية بالنسبة لإيران، وقد تم إدراج مشروع ربط بغداد - خانقین – خسروي - طهران على جدول الأعمال.

