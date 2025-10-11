صادرات إيران غير النفطية تبلغ 25.944 مليار دولار خلال ستة أشهر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح محمد علي دهقان دهنوي في مؤتمر صحفي عشية اليوم الوطني التاسع والعشرين للتصدير: كان العام الماضي عامًا متألقًا وغير مسبوق في تاريخ صادرات البلاد غير النفطية، حيث بلغت الصادرات غير النفطية 57 مليار دولار أمريكي، وهو رقم قياسي غير مسبوق في تاريخ صادرات البلاد، بنمو قدره 15.8% مقارنة بالعام السابق.

وأضاف: في الأشهر الأولى من هذا العام، شهد وضع الصادرات انخفاضًا ملحوظًا بسبب أحداث مثل حرب الـ 12 يومًا، وانفجار ميناء الشهيد رجائي، ومشكلة نقص الطاقة، ولكن تم تعويض هذا الاتجاه في الأشهر التالية.

وقدّم رئيس منظمة تنمية التجارة إحصاءات عن الواردات في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، وقال: بلغت قيمة الواردات في الأشهر الستة الأولى من العام الايراني الماضي 33 مليارًا و463 مليون دولار، والتي انخفضت بنسبة 15% لتصل إلى 28 مليارًا و367 مليون دولار في النصف الأول من العام الحالي. ويعود جزء من هذا الانخفاض إلى الضوابط على الواردات، مما يدل على جهود البلاد لإدارة الميزان التجاري وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأضاف دهقان دهنوي: وفقًا للإحصاءات، فإن 85% من واردات البلاد تشمل المواد الخام والسلع الرأسمالية، مما يدل على أن انخفاض الواردات ليس بالضرورة ظاهرة مرغوبة.

صرح بأن إجمالي حجم التجارة في الأشهر الستة الأولى من هذا العام بلغ 54 مليون دولار، وقال: "لقد انخفض هذا الرقم بنسبة 9% مقارنة بالعام السابق، إلا أن الميزان التجاري للواردات قد تحسن بشكل ملحوظ".

وأشار رئيس منظمة تنمية التجارة إلى أنه في الأشهر الستة الأولى من العام الماضي، كان الميزان التجاري سلبيًا بنحو 7.5 مليار دولار، ومع الخطط الحالية، من المتوقع أن نحقق أداءً أفضل في النصف الثاني من العام، وأن نحافظ على مستوى صادرات العام الماضي أو نزيده على الأقل.

وأوضح دهقان دهنوي أن خطة التنمية الوطنية السابعة تستهدف تحقيق نمو في الصادرات بنسبة 23%، وقال: "على الرغم من وجود عقبات داخلية وخارجية، فإننا نسعى جاهدين لحل المشكلات وتحقيق النمو".

وأكد رئيس منظمة تنمية التجارة: "نحن واثقون من أنه يمكن تحقيق نمو إيجابي وأفضل من خلال المتابعة المستمرة والجهود المبذولة وتنفيذ البرامج المناسبة".

/انتهى/