استمرار الدبلوماسية الإقليمية بين إيران وروسيا/خوزستان تدرس دخول الأسواق الأوراسية

وكالة مهر للأنباء: من خلال استعراض الآراء والمناقشات التي أثيرت خلال زيارة الوفد، تسعى محافظة خوزستان إلى الاستفادة من فرصة إلغاء التعريفات الجمركية على 87% من البضائع بين إيران ودول الاتحاد الأوراسيوي الخمس، وهو اتحاد تُعدّ روسيا، التي يبلغ عدد سكانها وحدها حوالي 140 مليون نسمة، أكبر أسواقه. أفادت السفارة الإيرانية في موسكو: التقى وفد من غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة في خوزستان (الأهواز)، الذي سافر إلى موسكو مع مجموعة من نشطاء الأعمال ورواد الأعمال من هذه المحافظة، مع كاظم جلالي، سفير جمهورية إيران الإسلامية لدى روسيا. ووفقًا للتقرير، ناقشوا في هذا الاجتماع وتبادلوا الآراء حول دراسة الحلول لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، والعقبات والمشاكل في التجارة مع روسيا.

في هذا الاجتماع، تم الاتفاق على أن رجال الأعمال والنشطاء الاقتصاديين في خوزستان، من خلال الحفاظ على التماسك وتعزيزه وبالتعاون مع سفارة جمهورية إيران الإسلامية في هذا البلد، يجب أن يولي رجال الأعمال والنشطاء الاقتصاديون في خوزستان اهتمامًا أكبر للنشاط الاقتصادي في المجال الروسي من ذي قبل. وصل وفد من غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة في خوزستان (الأهواز)، برفقة مجموعة من رجال الأعمال ورواد الأعمال من هذه المحافظة، برئاسة شهلا عموري، رئيسة غرفة تجارة الأهواز، إلى موسكو في 26 أكتوبر 1404 هـ، لحضور المعرض المتخصص للصناعات الغذائية والزراعية الروسية.

خلال هذه الرحلة، زار الوفد المعرض ومجمع مدينة موسكو للأطعمة، والتقى بعدد من المسؤولين والمسؤولين في غرفة تجارة وصناعة موسكو ومجلس الأعمال الروسي الإيراني.

كما عقد أعضاء الوفد، خلال هذه الرحلة، وبالتعاون مع القسم الاقتصادي في سفارة جمهورية إيران الإسلامية في موسكو، اجتماعات ثنائية (B to B) مع رجال الأعمال والناشطين الاقتصاديين في موسكو لتطوير التعاون التجاري المتبادل والاستثمار المشترك. إنشاء مكتب تجاري مع روسيا في غرفة تجارة الأهواز

وفي هذا الصدد، أعلن رئيس غرفة تجارة الأهواز عن إنشاء "مكتب تجاري مع روسيا" في هذه الغرفة كمنصة لتوسيع التفاعلات التجارية بين محافظة خوزستان والأسواق الأوراسية، واعتبره جسرًا لتحويل التحديات المحلية إلى فرص تصديرية.

وفي اجتماع وفد غرفة تجارة الأهواز مع سفير الجمهورية الإسلامية في موسكو، أشارت شهلا عموري إلى مكانة خوزستان كأحد الأقطاب الرئيسية للاقتصاد الإيراني وثاني أكبر ناتج محلي إجمالي في البلاد، وقالت: تتمتع خوزستان، بمواردها الغنية من النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية، بقدرة عالية على التصدير إلى الأسواق الأوراسية، ولكن هناك حاجة إلى قرارات هادفة لتسهيل هذه التبادلات.

وأكدت على دور مكتب التجارة مع روسيا في غرفة تجارة الأهواز، وأضافت: يمكن لهذا المكتب إنشاء سلسلة توريد مستدامة وتمكين البتروكيماويات في خوزستان من توفير المواد الخام التي تحتاجها الصناعات الروسية مباشرة؛ هذا يُقلل من تكاليف الخدمات اللوجستية.

وأضاف رئيس غرفة تجارة الأهواز مُشيرًا إلى الفرص المُتاحة في مُختلف القطاعات، مُقترحًا: يُمكن للمنظور التجاري على الحدود أن يُسهّل تبادل البضائع مع روسيا، ويُفيد من إمكانات النقل البري التي تتمتع بها المحافظة؛ كما ستُساعد الصناعات الصغيرة والمتوسطة في خوزستان على الخروج من الركود، وتُوفر فرص عمل مُستدامة من خلال المُشاركة في سلاسل الإنتاج الأوراسية. وبنظرة واقعية على التحديات القائمة، أكّدت عموري على ضرورة اتخاذ قرارات مُحددة لخوزستان، وقال: "في ظلّ مناخ خوزستان المُرتفع الحرارة، يُعدّ توفير إمدادات مُستقرة من الكهرباء والطاقة أمرًا ضروريًا لصناعات التصدير؛ وهذا سيزيد الإنتاج، ويجعل المحافظة أكثر جاذبية للمستثمرين الروس".

خطوة ذكية لتوجيه صادرات خوزستان إلى الأسواق الأوراسية

وكانت رئيسة غرفة تجارة وصناعة ومناجم وزراعة الأهواز قد صرّحت سابقًا في كلمة له في مستهل زيارتها إلى موسكو، في إشارة إلى القيود والحظر المفروض على استيراد 44 منتجًا زراعيًا إلى العراق، قائلاً: إن إرسال وفد تجاري إلى معرض الصناعات الغذائية الروسي يُعدّ خطوة ذكية لتوجيه صادرات خوزستان إلى الأسواق الأوراسية المزدهرة.

وأشارت عموري إلى أن تشابه مناخ المحافظات الجنوبية في العراق مع خوزستان دفع هذا البلد إلى حظر استيراد سلع مثل الطماطم والبصل والبطاطس والبطيخ والشمام والباذنجان خلال موسم الحصاد، وذلك لدعم الإنتاج المحلي، بدءًا من الأسبوع الأخير من شهريور 1404 هـ.

وتابع نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة: يجب استغلال هذا التقييد لتعزيز الإنتاج المحلي والقدرة التنافسية للمنتجات الإيرانية. أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة ومناجم وزراعة الأهواز أن الحفاظ على السوق العراقية كشريك رئيسي هو أولويتنا، وتابع: "ولكن لتقليل الاعتماد على الخارج وزيادة الربحية، يجب علينا استهداف أسواق جديدة".

ووصفت عموري معرض موسكو الدولي للصناعات الغذائية بأنه فرصة فريدة لتسويق منتجات خوزستان في روسيا، وأضافت: "شهدت روسيا طلبًا كبيرًا على المنتجات الزراعية الإيرانية منذ أكتوبر بسبب البرد".

وأكدت أن إرسال الوفد التجاري لغرفة تجارة الأهواز إلى روسيا هو الخطوة الأولى لتعويض القيود التي فرضها العراق وتوسيع أسواق التصدير.

وأضافت: "نظرًا للمستوى العالي من المعايير المتوقعة من روسيا فيما يتعلق بدخول المنتجات إلى هذا البلد، تُعدّ غرفة الأهواز المنتجين لدخول هذا السوق من خلال تنظيم ورش عمل تدريبية".

وفي إشارة إلى الإمكانات الاقتصادية لهذا التغيير في التوجه، قالت عموري: "يمكن للصادرات إلى روسيا وأوراسيا أن تزيد دخل مزارعي خوزستان وتخلق فرص عمل جديدة". تسعى غرفة تجارة الأهواز، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، إلى توفير التسهيلات اللازمة لتحسين الجودة والامتثال للمعايير الدولية.

وأشارت إلى أن غرفة تجارة الأهواز تتفاوض مع شركاء تجاريين في روسيا لإبرام عقود طويلة الأجل لضمان ازدهار صادرات البلاد غير النفطية مع الحفاظ على المصالح الوطنية.

الاتحاد الاقتصادي الأوراسي هو اتحاد اقتصادي حكومي دولي يضم بيلاروسيا وكازاخستان وروسيا وقيرغيزستان وأرمينيا. الأعضاء المراقبون النشطون في هذا الاتحاد هم جمهورية إيران الإسلامية وأوزبكستان وكوبا. انضمت إيران إلى الاتحاد كعضو مراقب عام 1403 هـ.

اتخذت جمهورية إيران الإسلامية والدول الخمس الأعضاء في الاتحاد الأوراسي، التي طبّقت اتفاقية التجارة الحرة منذ 15 مايو 1404 هـ، وألغت التعريفات الجمركية على 87% من السلع، خطوة عملية مؤخرًا لتحديد أجندة السنوات 2025-2028 وإزالة الحواجز غير الجمركية. كانت النتيجة المهمة للاجتماع، الذي عُقد يوم الأربعاء 2 أكتوبر 1404، برئاسة السيد محمد أتابك، وزير الداخلية، وأندريه سليبانوف، وزير التجارة في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الموافقة على خارطة طريق للتعاون في السنوات الثلاث المقبلة وتوقيعها.

في وقت سابق، أعلن نائب رئيس وزراء الاتحاد الروسي في اجتماع مع وزير الصناعة والمناجم والتجارة في جمهورية إيران الإسلامية: أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد ارتفع بنسبة 35 في المائة منذ تطبيق اتفاقية التجارة الحرة بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

صرح أليكسي أوريتشوك، في اجتماع مع السيد محمد أتابك أن معدل النمو هذا في التجارة بين البلدين مرتبط بأشهر مايو إلى يوليو 2025 / 25 أرديبهشت إلى مورداد 1404 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، أن حجم التجارة الثنائية بين طهران وموسكو ارتفع خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنسبة 11.8 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

