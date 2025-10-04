زبون جديد للنفط الإيراني بعد آلية الزناد

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال "سباهفند"، عضو لجنة الطاقة في البرلمان، إن الهند طلبت، بعد أن علمت بتفعيل آلية "سناب باك"، شراء النفط من إيران؛ ورغم أن المبلغ الدقيق لهذا العرض غير معروف، فإن التقديرات تشير إلى أنه سيكون نحو 10 ملايين برميل سنويا.

وقبل أسبوع، أظهرت إحصاءات رسمية من وزارة التجارة والصناعة الهندية أن نيودلهي استوردت شحنة من النفط الخام بقيمة 111 مليون دولار من إيران.

وفي الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، بلغ إجمالي صادرات إيران من النفط الخام ومنتجات البترول إلى الهند 205 ملايين دولار، أي ما يعادل 54% من إجمالي صادرات إيران إلى هذا البلد.

وتأتي طلبات الهند في وقتٍ صرّح فيه وزير الطاقة الأمريكي في أبريل/نيسان: "بإمكاننا وقف صادرات النفط الإيرانية". كما وعد وزير الخزانة الأمريكي في فبراير/شباط بزيادة صادرات النفط الإيرانية إلى 100 ألف برميل يوميًا.

