الحوثي: تهديد ترامب للفلسطينيين ابتزازا لتنفيذ ما يريده كيان العدو

كد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، أن تصريحات المجرم ترامب بالتهديد للفلسطينيين لرفض خطته خدمة لكيان العدو، والتحدث كوسيط وهو شريك أساسي في العدوان على غزة، موضحاً أن السلام لا يبنى بالتهديد.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محمد علي الحوثي في تغريدة له على منصة "إكس": إن تهديد ترامب ابتزاز لتنفيذ ما يريده كيان العدو الإسرائيلي.
وأضاف، أن ترامب طرف في العدوان على غزة وليس وسيط، ويجاهر بخدمته لكيان العدو.
