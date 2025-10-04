الحوثي: تهديد ترامب للفلسطينيين ابتزازا لتنفيذ ما يريده كيان العدو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محمد علي الحوثي في تغريدة له على منصة "إكس": إن تهديد ترامب ابتزاز لتنفيذ ما يريده كيان العدو الإسرائيلي.

وأضاف، أن ترامب طرف في العدوان على غزة وليس وسيط، ويجاهر بخدمته لكيان العدو.

/انتهى/