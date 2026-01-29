إيران: تصريحات ترامب الداعية للحرب ضد ايران ستزيد التوترات الإقليمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في رسالة وجهها ايرواني إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي: استنادًا إلى رسائلنا السابقة المؤرخة في 30 ديسمبر/كانون الأول 2025، وكذلك في 2 و9 و13 و22 يناير/كانون الثاني 2026، بشأن التدخل المتعمد للولايات المتحدة الأمريكية في الشؤون الداخلية لجمهورية إيران الإسلامية وتهديداتها المستمرة باللجوء إلى القوة، تُرسل هذه الرسالة لتوجيه انتباهكم وأعضاء مجلس الأمن بشكل عاجل ومتجدد إلى مثال آخر على التهديد الصريح والعلني باستخدام القوة والهجوم العسكري من قبل رئيس الولايات المتحدة. فقد هدد، في تصريحات علنية، جمهورية إيران الإسلامية بالعمل العسكري.

واضاف: في رسالة نُشرت على شبكة التواصل الاجتماعي [Truth Social] بتاريخ 28 يناير/كانون الثاني 2026، أعلن رئيس الولايات المتحدة: "سفينة ضخمة تتجه نحو إيران. هذه السفينة تتحرك بسرعة فائقة، بقوة هائلة، وعزم لا يلين. هذا الأسطول، الأكبر من الأسطول الذي أُرسل إلى فنزويلا، تقوده حاملة الطائرات العملاقة يو إس إس أبراهام لينكولن. وكما كان الحال مع فنزويلا، فإن هذه السفينة جاهزة ومستعدة وقادرة على تنفيذ مهمتها بسرعة وبقوة إذا لزم الأمر. الوقت ينفد؛ الوقت حرج للغاية! وكما قلت لإيران من قبل، يجب عليهم التوصل إلى اتفاق! لم يفعلوا ذلك، فكان الرد عليهم عملية "مطرقة منتصف الليل"، وهي عملية أسفرت عن دمار هائل لإيران. الهجوم القادم سيكون أشد وطأة!"

وتابع: تُشكل هذه التصريحات والخطابات تهديدًا واضحًا لا لبس فيه باستخدام القوة ضد دولة ذات سيادة عضو في الأمم المتحدة، وهي انتهاك صارخ لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. ترفض حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشدة وتدين هذه التصريحات التحريضية على الحرب، التي تُعدّ غير مسؤولة واستفزازية وتتنافى بوضوح مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. إن التهديد باستخدام القوة ضد دولة ذات سيادة يُعدّ انتهاكًا صريحًا للمادة 2، الفقرة 4، من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يحظر صراحةً وبشكل قاطع استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة. وللأسف، فإن هذه التصريحات ليست سابقةً فحسب، بل هي أيضًا جزء من نمط واسع النطاق وموثق من الضغط والترهيب والأعمال المزعزعة للاستقرار وعمليات الاستخبارات السرية والضغط غير القانوني الذي تمارسه الولايات المتحدة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. يُفاقم هذا السلوك التوترات الإقليمية، ويزيد من خطر سوء التقدير، ويُشكّل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين.

واردف: تؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية التزامها الكامل بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. تؤكد إيران بوضوح لا لبس فيه حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقًا للقانون الدولي، وفي حال وقوع أي هجوم مسلح أو عمل عدواني، ستمارس حقها في اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها وشعبها، وهو عمل ستتحمل الولايات المتحدة الأمريكية مسؤوليته الكاملة والمباشرة عن أي عواقب غير متوقعة خارجة عن سيطرتها.

وقال ايرواني: في ضوء الانتهاكات الجسيمة والمستمرة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي من جانب الولايات المتحدة، تدعو الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجددًا الأمين العام وأعضاء مجلس الأمن المعنيين إلى رفض أي استخدام للقوة أو التهديد باستخدامها من جانب الولايات المتحدة ضد إيران، وذلك في إطار الصلاحيات المخولة لها بموجب الميثاق.

واضاف: تدعو الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأمين العام وأعضاء مجلس الأمن المعنيين إلى تذكير الولايات المتحدة، بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن، بالتزاماتها الملزمة بموجب الميثاق، وبالعواقب الوخيمة لأي عدوان عسكري، واتخاذ التدابير اللازمة لوقف جميع التهديدات والأعمال القسرية وغير القانونية والمزعزعة للاستقرار ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي تشكل جميعها انتهاكاً واضحاً ومستمراً لمقاصد ومبادئ الميثاق.

ودعا ايرواني الى تسجيل هذه المراسلة وتعميمها كوثيقة من وثائق مجلس الأمن.

