الجهاد الإسلامي: ردّ حماس على خطة ترامب يعكس موقف قوى المقاومة الفلسطينية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت حركة الجهاد الإسلامي إنّها "شاركت بمسؤولية في المشاورات التي أدّت إلى اتخاذ القرار المتعلّق بخطّة ترامب".

ومساء أمس الجمعة، سلّمت حركة حماس الوسطاء ردّها على مقترح ترامب، بشأن قطاع غزّة، معلنةً موافقتها على الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال، أحياء وجثامين، وفقاً لصيغة التبادل الواردة في مقترح ترامب، مع توفير الظروف الميدانية لعملية التبادل.

وفي الوقت عينه قالت الحركة إن ما ورد في مقترح ترامب من قضايا تتعلّق بمستقبل القطاع وحقوق الشعب الفلسطيني "مرتبط بموقف وطني جامع، واستناداً إلى القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة".

/انتهى/