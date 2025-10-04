حماس: مصر تحتضن مؤتمراً شاملاً للفصائل الفلسطينية لبحث مستقبل غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد القيادي في تصريحات لوكالة "فرانس برس" أن "القاهرة ستبدأ قريبًا بالتحضيرات لاستضافة ورعاية حوار فلسطيني - فلسطيني شامل، يبحث سبل تحقيق الوحدة الوطنية وترتيبات إدارة قطاع غزة، من خلال لجنة أو هيئة انتقالية مكوّنة من كفاءات مستقلة، تتولى إدارة القطاع مؤقتًا حتى توحيد السلطة في جميع الأراضي الفلسطينية"

.في السياق ذاته، أفادت القناة 12 العبرية أن هناك ترتيبات جارية لعقد محادثات تنفيذية لبدء خطة ترامب بشأن غزة، مرجحة أن تُعقد الجولة المقبلة من المباحثات، الأحد، في مدينة العريش المصرية، وسط تفاؤل أميركي بإمكانية إطلاق المرحلة الأولى من الصفقة.

ومن المقرر أن يشارك في المحادثات وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، مع احتمال حضور جاريد كوشنر، صهر ترامب وأحد أبرز مهندسي الصفقة.

ونقلت القناة عن مصدر "إسرائيلي" تأكيده أن "تل أبيب لا ترغب في مفاوضات مطوّلة"، مشيرًا إلى أن "إسرائيل مستعدة لتقديم مرونة تقنية محدودة في مدة تنفيذ صفقة الإفراج، شرط أن يتم تحرير جميع الأسرى الأحياء خلال المهلة المحددة وهي 72 ساعة".

