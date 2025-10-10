  1. الاقلیمیة
كابول تؤكد أهمية ميناء جابهار للتجارة بين الهند وأفغانستان

أعلن وزير خارجية الهيئة الحاكمة بافغانستان "أمير خان متقي" أن ميناء جابهار الإيراني طريق استراتيجي لتطوير التجارة بين أفغانستان والهند.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار "أمير خان متقي" إلى العقوبات الأميركية على إيران، واعتبر أنه من الضروري إزالة العوائق أمام استخدام ميناء جابهار لتطوير التجارة في المنطقة.

وأكد أن الهند وأفغانستان يجب أن تجريا محادثات مشتركة مع الولايات المتحدة في هذا الصدد، وأضاف أن فتح جميع طرق التجارة يصب في مصلحة البلدين، وأي تقييد أو إغلاق لهذه الطرق سيؤثر بشكل مباشر على التجارة الثنائية.

یذکر أن إدارة ترامب أعلنت أن إعفاء ميناء جابهار في إيران من العقوبات سيتم إلغاؤه، مما أنهى الإعفاء الذي كان ساريا منذ عام 2018، خلال ولاية ترامب الأولى. إن هذا الإجراء، الذي يستهدف إيران في المقام الأول، له تداعیات سلبية خطيرة على الهند أيضاً.

