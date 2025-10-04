خط سكة حديد شلمجة-البصرة ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح جاسم الحيدري، المدير السابق للتخطيط والبناء في وزارة النقل العراقية، أهمية خط سكة حديد إيران-العراق، قائلاً: "يُعد خط سكة حديد إيران-العراق بالغ الأهمية للشعب العراقي وحكومته، لأنه يُشكل أساسًا لتواصل العراق مع الدول الأخرى".

وأضاف: "نظرًا لموقع العراق الجغرافي، يُمكن أن يُمثل خط سكة حديد إيران-العراق منصة للتواصل مع الدول الأخرى، كما سيتمكن إيران من الوصول إلى الدول العربية المجاورة للعراق من خلاله".

في إشارة إلى التشابه الثقافي والديني بين إيران والعراق، والنمو الملحوظ في أعداد السياح الدينيين والسياحيين والعلاجيين في السنوات الأخيرة، قال الحيدري: "إن الحاجة إلى شبكة نقل سكك حديدية فعّالة ومتعددة الوسائط أصبحت ملحّة أكثر من أي وقت مضى".

وأكد على ضعف هياكل النقل بين إيران والعراق، وأضاف: "إن أهمية النقل البري، وخاصة السكك الحديدية، في القطاعين الاقتصادي والسياحي لا تخفى على أحد، واستخدام القطارات له مزايا عديدة، منها زيادة نقل البضائع والركاب وانخفاض التكاليف مقارنةً بالنقل الجوي".

وأضاف المدير السابق للتصميم والتخطيط في وزارة النقل العراقية: "مع ذلك، فإن شبكات الطرق والسكك الحديدية الحالية بين البلدين لا تتمتع بالقدرة الكافية، في ظل النمو الكبير في أعداد السياح وزيادة تجارة السلع، وهي بحاجة إلى تعزيز".

وأكد أنه بالإضافة إلى خط سكة حديد شلمجة-البصرة، المعروف بأنه أكثر مشاريع الربط السككي سهولةً بين البلدين، ينبغي وضع الخطط اللازمة لإنشاء خطوط سكك حديدية أخرى على طريقي مهران-بدرة وخانقين-خسروي.

واعتبر الحيدري أن النقل بالسكك الحديدية والنقل البري متكاملان، وقال: إن بناء خطوط السكك الحديدية لا يعني الإضرار بالنقل البري، بل سيتطور هذان المجالان معًا، ولن يكتمل التواصل بالسكك الحديدية بدون التواصل بالطرق.

وفي إشارة إلى إمكانية ربط خط سكة حديد شلمجة-البصرة بمشروع طريق التنمية العراقي، قال: من مزايا هذا الخط إمكانية ربطه بمشروع طريق التنمية العراقي التركي المشترك في المستقبل، مما سيُشكل شبكة واسعة من النقل بالسكك الحديدية.

/انتهى/