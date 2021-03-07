ايران والعراق يبحثان حول ربط السكك الحديدية بين شلمجة والبصرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزيرالنقل العراقي بوزيرالطرق والتنمية العمرانية الايرانية"محمد إسلامي" الذي زاريوم السبت العراق، لافتاً إلى ضرورة تحسين جودة النقل الارضي، البحري، الجوي والسككي، وشدد على امكانية ربط خط السكة الحديد من الشلمجة الايرانية بمحافظة البصرة العراقية.

وأعلن الشبلي لاستعداد العراق للتعاون مع الجانب الإيراني، بناءً على تعليمات إدارية لتعاون العبورمع دول الجوارمثل تركيا وسوريا والأردن، وحتى بدء التعاون مع الجانب الإيراني.

ووصف وزير الطرق والتنمية في إيران قضية النقل بأنها "شريان حيوي للتجارة"، وأعلن عن استعداد جمهورية الإسلامية الايرانية لدعم وتعاون متبادل وتعزيز العلاقات بين البلدين.

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