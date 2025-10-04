نائبة عراقية: الوجود الأمريكي يهدف للسيطرة على النفط وتعطيل الاستقرار بذريعة محاربة الإرهاب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها قالت البجاري، إن "واشنطن لا تزال تتخذ من الإرهاب شماعة لشرعنة تواجد قواتها العسكرية في سوريا والعراق، رغم الانتهاء العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابي منذ سنوات".

وأضافت أن "تمديد حالة الطوارئ في سوريا، هو غطاء قانوني تستخدمه أمريكا لإبقاء قواتها، وفرض نفوذها، والعمل على إثارة الفوضى، ودعم جماعات مسلحة موالية لها، بما يهدد أمن واستقرار المنطقة وينتهك سيادة الدول".

وأشارت إلى أن "الوجود الأمريكي في العراق وسوريا فقد مبرراته بعد زوال التهديد الارهابي لتنظيم داعش، إذ باتت القوات الأمريكية تركز على السيطرة على منابع النفط وتعطيل مشاريع الإعمار والاستقرار في المنطقة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد مدد مؤخرًا حالة الطوارئ في سوريا، وسط انتقادات اعتبرتها محاولة لإطالة التدخل العسكري بذريعة محاربة الإرهاب.

