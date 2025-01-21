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٢١‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٤:٠٩ م

ربط السكك الحديدية بين إيران والعراق بحلول عام 2026

ربط السكك الحديدية بين إيران والعراق بحلول عام 2026

مع افتتاح خط سكة حديد شلامجة - البصرة بعد 20 عامًا، من المتوقع أن يتحقق الاتصال بالسكك الحديدية بين إيران والعراق بحلول نهاية عام 1404 الشمسي (2026-فبراير).

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مصطفى داودي، المسؤول في سكة حديد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في مقابلة: "إن إكمال مشروع سكة حديد شلامجة - البصرة يمكن أن يخلق أفقًا جديدًا للنقل للجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية العراق".

وقال داودي إن إحدى مزايا إيران هي موقعها الجيوسياسي، مضيفًا أن "إيران تتمتع بموقع عبور جيد في الشرق الأوسط وهي نقطة اتصال أوروبا بالشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا، فضلاً عن كونها نقطة اتصال دول آسيا الوسطى بالمياه الدافئة".

وأضاف داودي أن إيران تتمتع بإمكانات استراتيجية كبيرة، ولذلك يسعى منافسوها إلى حرمانها من الاتصال بالمناطق المذكورة.

وفي جزء آخر من تصريحاته، قال: "مع افتتاح خط سكة حديد شلامجة - البصرة بعد 20 عامًا، من المتوقع أن يتحقق الاتصال بالسكك الحديدية بين إيران والعراق بحلول نهاية عام 1404 (2026-فبراير).

رمز الخبر 1953333

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