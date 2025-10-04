وزير الدفاع الإيراني: السلام بالقوة يعني الاستسلام لأمريكا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد عزيز نصير زاده، وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة، في مقابلة صحفية: "من خلال خطة "السلام بالقوة"، تسعى الحكومة الأمريكية الحالية في الواقع إلى إجبار الدول الأخرى على الاستسلام، لا إلى إقامة سلام حقيقي.

وأضاف: هذا النهج يعني فرض الإرادة الأحادية واستخدام القوة؛ "لدي القوة، لدي القوة؛ مهما قلت، يجب أن تفعلوه"، مما يؤدي في النهاية إلى الاستسلام بدلاً من السلام.

وأكد وزير الدفاع: "هذه النظرة لها تاريخ طويل، وتُذكرنا بإعلان نظام أحادي القطب بقيادة الولايات المتحدة في خطاب الرئيس الأمريكي السابق بوش الأب في الكويت".

وتابع: "لم تقبل الدول المُحبة للحرية والنامية هذا النهج لسنوات، والآن تُطرح هذه السياسة بشكل أكثر صراحةً، لكن العالم سيرفضها حتمًا".

واختتم العميد نصير زاده حديثه قائلاً: "من غير المرجح أن تُحقق هذه السياسة النتيجة المرجوة لأمريكا".

