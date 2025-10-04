  1. إيران
  2. السياسة
٠٤‏/١٠‏/٢٠٢٥، ٣:١٠ م

وزير الدفاع الإيراني: السلام بالقوة يعني الاستسلام لأمريكا

صرح وزير الدفاع الايراني، العميد عزيز نصيرزاده انه لم تقبل الدول الحرة والنامية خطة "السلام بالقوة" لسنوات، والآن تُطرح هذه السياسة بشكل أكثر صراحةً، لكن العالم سيرفضها حتمًا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد عزيز نصير زاده، وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة، في مقابلة صحفية: "من خلال خطة "السلام بالقوة"، تسعى الحكومة الأمريكية الحالية في الواقع إلى إجبار الدول الأخرى على الاستسلام، لا إلى إقامة سلام حقيقي.

وأضاف: هذا النهج يعني فرض الإرادة الأحادية واستخدام القوة؛ "لدي القوة، لدي القوة؛ مهما قلت، يجب أن تفعلوه"، مما يؤدي في النهاية إلى الاستسلام بدلاً من السلام.

وأكد وزير الدفاع: "هذه النظرة لها تاريخ طويل، وتُذكرنا بإعلان نظام أحادي القطب بقيادة الولايات المتحدة في خطاب الرئيس الأمريكي السابق بوش الأب في الكويت".

وتابع: "لم تقبل الدول المُحبة للحرية والنامية هذا النهج لسنوات، والآن تُطرح هذه السياسة بشكل أكثر صراحةً، لكن العالم سيرفضها حتمًا".

واختتم العميد نصير زاده حديثه قائلاً: "من غير المرجح أن تُحقق هذه السياسة النتيجة المرجوة لأمريكا".

