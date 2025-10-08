  1. إيران
وزير الخارجية الايراني يبعث برسالة إلى نظيره الكويتي

التقى السفير الايراني لدى الكويت اليوم الاربعاء مع وزير الخارجية الكويتي وسلم اليه رسالة خطية من وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قدم "محمد توتونجي" رسالة خطية من وزير الخارجية الإيراني الى وزير الخارجية الكويتي خلال لقاء معه، قائلاً: "تتمتع الجمهورية الإسلامية الايرانية وحكومة الكويت، الدولتان الصديقتان والجارتان، بإمكانيات واسعة للتعاون الثنائي".

شدد السفير الايراني خلال هذا اللقاء على أهمية المشاورات بين كبار المسؤولين في البلدين وبالإضافة إلى استعراض القضايا الإقليمية والدولية المهمة، دعا الطرفان إلى مواصلة المحادثات الثنائية لتعزيز العلاقات وإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة.

