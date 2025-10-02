وزير الدفاع الايراني: هدف التهديدات بشن هجوم على ايران زعزعة المجتمع والاقتصاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد عزيز نصير زاده، في ختام زيارته إلى تركيا مساء الخميس، عن إنجازات هذه الزيارة: تبادلنا وجهات النظر حول أمن الحدود، وكذلك التهديدات التي شكلها النظام الصهيوني مؤخرًا لجميع دول المنطقة. كما تحدثنا عن سوريا، والتي أعتقد أنها كانت زيارة جيدة لأننا لم نلتقِ أو نتبادل وجهات النظر في هذا الشأن منذ فترة طويلة.

وبخصوص تقارب وجهات النظر بين الجانبين الإيراني والتركي، أضاف: إن نقاط التشابه بينهما أكبر بكثير من نقاط الاختلاف.

فيما يتعلق بالمعدات التي جلبتها الولايات المتحدة إلى المنطقة، والتي ربما أثارت قلقًا في البلاد والمنطقة، قال وزير الدفاع: سواءً أكانت لديهم ترسانه أم لا، علينا كوحدة عسكرية أن نكون على أهبة الاستعداد للدفاع عن بلدنا.

وأضاف العميد نصير زاده: يجب ألا تتأثر أجزاء أخرى من البلاد بالعمليات النفسية. جزء كبير من هذه التحركات عمليات نفسية. يُكررون باستمرار أن هجومًا سيُشنّ، ويريدون وضع المجتمع في مأزق. ويريدون زعزعة الاستقرار الاقتصادي، وهذا جزء من الحرب.

ونصح وزير الدفاع الشعب بالحذر من الحرب النفسية، وقال: يجب أن نواصل حياتنا، ونقوم بعملنا الاقتصادي، وأن يتطور المجتمع. إذا فُرضت علينا حرب، فإن واجبنا كجنود هو الدفاع، وسندافع. تمامًا كما دافعنا في حرب الاثني عشر يومًا واضطر العدو إلى وقف إطلاق النار.

وقال أيضًا عن اسطول الصمود العالمية: هذه الاسطول هي في الواقع رمز لإرادة المجتمع الدولي. لقد اعترضه الكيان الصهيوني، وليس هناك خط أحمر بالنسبة لهذا الكيان، ولكن العالم أدرك حجم التهديد الكبير الذي يواجهه، ومن المؤكد أن شعوب العالم سوف ترى مثل هذه التحركات مرة أخرى في هذا الصدد.