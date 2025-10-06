تعاون ايراني اوزبكي تركماني في مجال السكك الحديدية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم توقيع على طريقة نقل وتسجيل ومراجعة العربات الإيرانية" في أراضي تركمانستان وأوزبكستان، بحضور جبار علي ذاكري، الرئيس التنفيذي للسكك الحديدية في جمهورية إيران الإسلامية، وسيلاب نوربردييف، نائب وزير النقل بالسكك الحديدية في تركمانستان، وزوفر نيرزولايف، رئيس مجلس إدارة سكك حديد أوزبكستان.

وتعتبر هذه الطريقة خطوة مهمة نحو الاستخدام الأمثل لطاقات السكك الحديدية بين الدول الثلاث وزيادة حجم النقل الدولي بالسكك الحديدية.

بناءً على أحكام هذه الاتفاقية، أكد الطرفان على تطبيق النقل الدولي القائم على اتفاقيات الشحن بالسكك الحديدية، وتوصلا إلى اتفاق بشأن القضايا الرئيسية. تتضمن هذه المذكرة إجراءات نقل العربات الإيرانية ذات المواصفات الفنية المختلفة، بما في ذلك العربات المغطاة، وعربات الصهاريج، وعربات الحبوب، وعربات الحاويات، في أراضي تركمانستان وأوزبكستان. كما تم تحديد اللوائح المتعلقة بالعربات التي يبلغ عرض مسارها 1520 مم، سواءً كانت حكومية أو خاصة.

من النقاط المهمة في هذه الخطوة إمكانية نقل العربات الايرانية المصنعة في رابطة الدول المستقلة (CIS) في أراضي تركمانستان وأوزبكستان، مع مراعاة شروط الصيانة الدورية واتفاق الطرفين المكتوب. وهذا يوفر تسهيلات كبيرة، لا سيما للبضائع المعبأة والسائبة والسائلة في الصهاريج.

