صادرات إيران إلى تركيا ترتفع بنسبة 14% خلال ستة اشهر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بلغت واردات إيران من تركيا خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام 4.324 مليار دولار أمريكي، أي بانخفاض قدره 22% في القيمة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت 5.529 مليار دولار أمريكي.

في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، بلغ متوسط سعر طن الصادرات الإيرانية 344 دولارًا أمريكيًا، بينما بلغ متوسط قيمة طن الصادرات إلى تركيا 545 دولارًا أمريكيًا. أما متوسط سعر طن الواردات الإيرانية فبلغ 1508 دولارات أمريكية، ومتوسط قيمة طن الواردات من تركيا 1229 دولارًا أمريكيًا. وبلغت نسبة التجارة الإجمالية الإيرانية 0.23%، ونسبة التجارة مع تركيا 0.443%.

ووفقًا لهذا التقرير، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في النصف الأول من عام 1404 هـ 7.042 مليار دولار أمريكي، ما يمثل 13.2% من إجمالي التجارة الخارجية الإيرانية، ويضع الجمهورية التركية في المرتبة الثالثة بين شركاء إيران التجاريين.

تُعدّ الجمهورية التركية رابع أكبر سوق تصدير لإيران (بعد جمهورية الصين الشعبية والعراق والإمارات العربية المتحدة) بقيمة 2.718 مليار دولار (بنمو 14%) ووزن 4.991 ألف طن (بنمو 22%) وحصة قيمة بلغت 10.7%، لتحتل بذلك المرتبة الأولى بين أسواق التصدير الإيرانية الصاعدة.

وبالتالي، كانت تركيا ثالث أكبر مصدر استيراد لإيران (بعد الإمارات العربية المتحدة والصين، وقبل الهند وألمانيا) بقيمة 4.324 مليار دولار (بانخفاض 22%) ووزن 33.519 ألف طن (بزيادة 4%) وحصة قيمة بلغت 15.5% خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام.

/انتهى/