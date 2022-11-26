ايران و اوزبكستان توقعان مذكرة تعاون بشأن مكافحة غسيل الأموال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه انعقد الاجتماع العام الأوراسي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في الفترة من 21 إلى 25 نوفمبر في العاصمة الطاجيكية دوشنبه.

ووقع على هامش هذا الاجتماع رئيس مركز المعلومات المالية بوزارة الشؤون الاقتصادية والمالية الإيرانية هادي خاني ونائب رئيس مكافحة الجرائم الاقتصادية لأوزبكستان على مذكرة تفاهم، وأكد الطرفان في هذه المذكرة على تطوير التفاعلات التنفيذية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتم التوقيع بين الطرفان على مذكرة التعاون في مجال تبادل المعلومات بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة في ختام الاجتماع.

ووافق المشاركون خلال الاجتماع العام الـ 37 للمجموعة الاوراسية على تحسين القوانين الوطنية لدولهم من أجل مكافحة تقنين عائدات الجريمة بشكل فعال وينطبق هذا أيضًا على مكافحة تمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.

ويذكر أنها تأسست مجموعة أوراسيا لمكافحة غسيل الأموال عام 2004 وهدفها الرئيسي هو تعزيز النظام الوطني لمكافحة تقنين عائدات الجريمة وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل في الدول الأعضاء.

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