وفد حماس برئاسة خليل الحية يصل إلى مصر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في وقت سابق من اليوم الأحد، ظهر رئيس حركة “حماس” في قطاع غزة ورئيس الوفد المفاوض خليل الحيّة لأول مرة إعلاميًّا منذ محاولة اغتياله في الغارة الإسرائيلية على الدوحة في 9 سبتمبر/ أيلول الماضي، وذلك عبر مقطع فيديو نشره التلفزيون العربي.

وأعلنت حركة “حماس”، مساء الجمعة الماضية، أنها سلمت للوسطاء ردها على الخطة المقترحة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على قطاع غزة.

وكشف البيت الأبيض الأمريكي، مساء الإثنين، تفاصيل الخطة التي وضعها الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، قائلًا إنّه “إذا وافق الطرفان على هذا الاقتراح ستنتهي الحرب على الفور”.

وينص الاقتراح، على إعادة الأسرى الإسرائيليين الأحياء، ورفات الأموات، بعد 72 ساعة من إعلان الاتفاق، وتسليم سلاح المقاومة وإعداد خطة اقتصادية وإدارية للقطاع.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، قد أفاد بأن قوات الاحتلال واصلت “العدوان على قطاع غزة، رغم دعوات وقف إطلاق النار”، مشيرًا إلى أن الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية نفذت أكثر من 93 غارة خلال 24 ساعة الماضية، تركزت في مناطق مكتظة بالسكان والنازحين.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الخارجية المصرية استضافتها وفدين من حركة المقاومة الإسلامية “حماس” والاحتلال الإسرائيلي، غدًا الإثنين، لبحث عملية تبادل الأسرى وفق مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال مصدر دبلوماسي مطلع في تصريحات صحفية نقلتها قناة الجزيرة الفضائية، اليوم، إن “المحادثات التقنية لبدء تطبيق المرحلة الأولى من خطة ترامب ستبدأ غدا الاثنين في شرم الشيخ”.

وأضاف المصدر أن وفد حماس المفاوض سيغادر الدوحة اليوم الأحد إلى مصر تمهيدا لمشاركته في المحادثات. منوهًا إلى أن الوفد القطري سيتوجه إلى مصر غدًا الإثنين مع بدء المحادثات الخاصة بتطبيق خطة ترامب.

