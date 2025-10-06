"هآرتس" نقلاً عن وثائق: ناشطو أسطول الصمود أكدوا تعرضهم للعنف والشتائم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلت الصحيفة عن وثائق، أن عدداً كبيراً من الناشطين أكدوا أمام القضاة أن الشرطة الإسرائيلية منعت عنهم الماء.

وقال أغلب ناشطي أسطول الصمود للقضاة الإسرائيليين، إنهم حُرموا حقهم في استشارة محامين، بحسب وثائق "هآرتس".

وأكدت ناشطة في أسطول الصمود أنها أخبرت القضاة الإسرائيليين، بتعرضها للشتائم ونزع الحجاب بالقوة، فيما أكد ناشط آخر أنهم تُركوا في جو حار من دون ماء وفي أجواء غير مريحة مع محاولة منعهم من النوم.

وكان وزير "الأمن القومي" في حكومة الاحتلال الإسرائيلية إيتمار بن غفير قد رفض قرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ترحيل ناشطي "أسطول الصمود" من "إسرائيل"، بعدما اعتقلتهم أثناء توجههم إلى قطاع غزة بهدف كسر الحصار عنه.

وقال بن غفير في تصريح صحافي: "قرار رئيس الحكومة بالسماح لأنصار الإرهاب الموجودين في الأسطول بالعودة إلى بلدانهم هو خطأ جوهري".

