حزب الله يؤكد دعمه لموقف حماس في انهاء الحرب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح حزب الله في بيان له اليوم الأحد : إن هذا الموقف بمقدار ما ينطلق من الحرص الشديد على وقف العدوان "الإسرائيلي" الوحشي على أهلنا في غزة، فإنه من جهة أخرى يؤكد على ‌التمسك بثوابت القضية الفلسطينية وعدم التفريط بحقوق الشعب الفلسطيني.

وأشار البيان إلى، أنّ "موقف حماس يعبّر عن تمسّك الحركة ومعها كل فصائل المقاومة بوحدة الشعب ‌الفلسطيني، وعلى اعتبار التوافق الوطني الفلسطيني المستند إلى الحقوق الوطنية ‌المشروعة هو الإطار الذي ينبغي أنْ تستند إليه المفاوضات التي يجب أنْ تؤدّي ‌إلى انسحاب العدو من كامل قطاع غزة ومنع تهجير سكانه، وتمكين أبناء الشعب ‌الفلسطيني من إدارة شؤونهم السياسية والأمنية والمعيشية بأنفسهم وبقواهم الذاتية، ‌ورفض أيّ وصاية خارجية أيًّا كان شكلها ومرجعياتها".

كما دعا حزب الله عبر بيانه، "جميع الدول العربية والإسلامية" إلى الوقوف خلف الشعب الفلسطيني ‌وموقف حماس وقوى المقاومة الفلسطينية كافة، ودعمها على جميع الصُعُد ‌لوقف العدوان "الإسرائيلي" على غزة والضفة الغربية، ومنع تهجير السكان ‌وإعادة إعمار القطاع واستعادة جميع الحقوق الوطنية المشروعة للشعب ‌الفلسطيني.