6 أسباب مفاجئة للصداع لا علاقة لها بضغط الدم أو قلة النوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يشير هذا إلى أن أسباب الصداع قد ترتبط بعوامل غير متوقعة غالبا ما يتجاهلها الناس، ومنها:

جفاف الجسم: انخفاض حجم الدم يضعف تزويد الدماغ بالأكسجين، مما يؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية. لذلك يُنصح بشرب كميات قليلة من الماء بشكل منتظم خلال النهار، مع تجنب القهوة والكحول لأنهما يزيدان من الجفاف.

الأربطة المطاطية ومشابك الشعر: قد تضعف الدورة الدموية في الرأس بسبب ضغطها على أوتار فروة الرأس.

الروائح القوية: بعض الروائح مثل العطور، ومعطرات الجو، والمواد الكيميائية المنزلية قد تهيج العصب الثلاثي التوائم. لذا يُفضل تهوية الغرف بانتظام واختيار منتجات خالية من العطور أو مضادة للحساسية.

فرط استخدام الأجهزة الإلكترونية: يؤدي الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات إلى إجهاد العينين. لذلك يُنصح باتباع قاعدة (20-20-20): كل 20 دقيقة، انظر إلى مكان بعيد لمدة 20 ثانية. كما يُستحسن أن تكون الشاشة في مستوى العينين.

الإفراط في استخدام مسكنات الألم: قد يسبب الإفراط في تناول المسكنات صداعا ارتداديا. وفي هذه الحالة يجب استشارة طبيب الأعصاب لتعديل العلاج.

مشكلات المفصل الصدغي الفكي: توتر عضلات المضغ أو التهاب المفصل قد يسبب انتقال الألم إلى الصدغين ومؤخرة الرأس.

