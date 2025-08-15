مشاورات سياسية للمدير العام لشؤون جنوب آسيا بوزارة الخارجية الايرانية في طشقند

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب محمد رضا بهرامي، المدير العام لشؤون جنوب آسيا بوزارة الخارجية، على حسابه في منصة X: "خلال اليومين الماضيين، أجريتُ محادثات بناءة ومفيدة في طشقند مع السيد إرغاشيف، الممثل الرئاسي لشؤون أفغانستان؛ وغلام جان بيريم قل اوف، المدير العام الإقليمي لوزارة الخارجية؛ وسنجر ولي اف، رئيس مركز دراسات السياسة الخارجية بوزارة الخارجية؛ تناولت القضايا الثنائية والإقليمية.

في هذه الاجتماعات، أكد الجانبان، في إشارة إلى ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، على أهمية تطوير حوارات سياسية مستمرة، وتنسيق المواقف، وتبادل الخبرات في مختلف المجالات. كما تم بحث مجالات تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية ومجالات النقل.

وتُعدّ هذه المفاوضات جزءًا من المشاورات الدورية بين جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية أوزبكستان لتعزيز التعاون الاستراتيجي على المستويين الثنائي والإقليمي.

